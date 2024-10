Después del anuncio sobre que los cortes de luz durarán hasta 14 horas en Ecuador, la ministra de Energía (e), Inés Manzano, aseguró que cumplirá la promesa de la reducción de los racionamientos hasta diciembre de este 2024.

La funcionaria indicó que el objetivo es tener menos o cero apagones. Lo dijo la mañana de este viernes, 25 de octubre de 2024.

Inés Manzano y los cortes de luz en Ecuador

Según la Ministra de Energía (e), los racionamientos podrían llegar a dos horas diarias. Pero, la meta es que sean nulos. Así lo aseguró en una entrevista en Teleamazonas: “A inicios de diciembre vamos a tener menos apagones o cero apagones”.

Inés Manzano argumentó que el aumento de las horas de cortes de luz se debe a la crisis sin precedentes que viven Ecuador y la región, debido a la falta de lluvias.

Ella calificó como un anuncio responsable y transparente al incremento de horas de los racionamientos de energía eléctrica. Este se hizo la noche de este jueves, 24 de octubre, a menos de una semana de que se dispuso la baja a seis horas.

Por otro lado, la Ministra indicó que la medida también se toma para cuidar a la hidroeléctrica de Mazar, que ya registra niveles críticos en el caudal. Aunque, ella apuntó que no está en la cota mínima.

La expectativa estaba en las precipitaciones. Sin embargo, dijo Manzano, los vientos del Pacífico impidieron que la humedad de la Amazonía entre a la cordillera oriental. Afirmó que, cada tres horas, revisan cómo avanzan las nubes y los caudales.

Acciones en curso, reunión con ministro colombiano

Inés Manzano, a su vez, indicó que, este viernes, se reunirá con Andrés Camacho, su homólogo de Colombia. La premisa es llegar a un acuerdo para la venta de energía desde ese país.

La Ministra, a la par, apuntó que no hay cálculos políticos. “A quien más perjudica un tema de esta naturaleza es al Presidente de la República, así que yo no creo que esto es un tema político de decir ocho, seis, cuatro y después me desdigo con 14 horas”.

La tardanza en el anuncio

De acuerdo con Inés Manzano, la tardanza en el anuncio del aumento de los cortes de luz se debió a que estaba trabajando en el Operador Nacional de Electricidad (Cenace) y analizando las variabilidades.