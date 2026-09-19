Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

El incendio en las faldas del volcán Imbabura sigue activo este sábado 19 de septiembre de 2026. Los Bomberos de Otavalo combaten las llamas desde la mañana del viernes 18 de septiembre y reportan que el viento hace que el fuego se propague rápidamente al pajonal.

Otavalo en emergencia por el incendio en las faldas del Imbabura

Carlos López, jefe del Cuerpo de Bomberos de Otavalo, manifestó que desde la mañana del viernes 18 de septiembre de 2025, fueron alertados por un incendio forestal que se inició en las faldas del volcán Imbabura.

López informó que el incendio sobrepasó el límite de la vegetación al pajonal que, en verano, está seco y la propagación de las llamas es más rápida.

Los bomberos buscaban llegar a la parte superior y para lograrlo solicitan helicópteros, no para llevar agua, sino para trasladarse porque hacerlo por tierra les llevaría entre tres y cuatro horas para llegar a la parte superior del pajonal.

Las instituciones de emergencia también cuentan con el apoyo de la comunidad que conoce el terreno y es de ayuda en estas emergencias.

Para este sábado 19 de septiembre, la Alcaldía de Otavalo y el Cuerpo de Bomberos de esa ciudada convocaron a la ciudadanía para movilizarse hacia el volcán Imbabura. Desde las 05:00 se concentraban el el Parque de Ilumán y a las 05:15 en el Pretil Municipal.

Ecuador mantiene 13 incendios forestales activos

La emergencia en el cerro Casitagua ocurre mientras Ecuador mantiene 13 incendios forestales activos y dos controlados en Pichincha, Bolívar, Tungurahua, Carchi e Imbabura, según el reporte de situación de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, con corte al 18 de septiembre de 2026.

Entre el 1 de enero y el mediodía del 18 de septiembre se registraron 3 550 incendios forestales en 20 provincias, 117 cantones y 543 parroquias.

Estos incendios han provocado la pérdida de 21 803,86 hectáreas de cobertura vegetal. Las provincias con mayor afectación son Imbabura, Loja, Carchi, Pichincha, Azuay, Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo y El Oro.

El reporte contabiliza además 2 personas fallecidas, 14 heridas, 82 damnificadas y 103 afectadas, así como 9 viviendas destruidas y 14 afectadas.

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