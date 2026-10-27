Inamhi prevé lluvias de intensidad muy alta en cuatro provincias de Ecuador este 27 de octubre

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) pronostica lluvias de intensidad muy alta en sectores de cuatro provincias de Ecuador para este martes 27 de octubre de 2026. La advertencia incluye zonas de Los Ríos, Guayas, Bolívar y El Oro, donde las precipitaciones podrían superar los 40 milímetros.

La entidad emitió esta previsión con base en la Advertencia a Corto Plazo Nro. 010-2026, que publicó el lunes 26 de octubre a las 23:00. El organismo identificó varios cantones con zonas bajo un nivel de amenaza muy alto y señaló que, en Guayaquil, las lluvias de mayor intensidad podrían presentarse durante la tarde, entre las 15:30 y las 16:00.

Cuatro provincias tienen zonas con amenaza muy alta por lluvias

En Los Ríos, el pronóstico del Inamhi incluye a los cantones Mocache, Palenque, Ventanas, Urdaneta y Montalvo. En estas localidades, algunas zonas presentan un nivel de amenaza muy alto por las precipitaciones previstas para este martes.

Guayas también figura entre las provincias con sectores bajo esta condición. La advertencia comprende los cantones Guayaquil, Durán, Milagro, Samborondón, Balao, Naranjito, Naranjal, Playas, Balzar y El Empalme.

En Bolívar, el organismo meteorológico identificó zonas de amenaza muy alta en Echeandía, Caluma, Chillanes, San Miguel y Chimbo. La previsión también abarca varios cantones de El Oro, donde las lluvias podrían alcanzar intensidades muy altas.

En esa última provincia, los territorios incluidos en la advertencia son El Guabo, Pasaje, Marcabelí, Las Lajas, Santa Rosa, Arenillas, Piñas, Atahualpa, Chilla y Balsas.

El pronóstico contempla precipitaciones de intensidad muy alta, con acumulados superiores a los 40 milímetros, en sectores de las cuatro provincias. La advertencia delimita las zonas que podrían experimentar estos eventos, por lo que no señala que las condiciones vayan a presentarse de manera uniforme en todos los cantones mencionados.

Guayaquil tendría lluvias moderadas a fuertes durante la tarde

Para Guayaquil, el Inamhi precisó un horario en el que podrían registrarse los eventos de mayor intensidad. Según el organismo, las lluvias más fuertes se presentarían entre las 15:30 y las 16:00 de este martes 27 de octubre.

La entidad elaboró esta previsión considerando las condiciones meteorológicas registradas el lunes 26 de octubre. Para el puerto principal, el pronóstico contempla lluvias moderadas a fuertes durante el periodo señalado.

El Inamhi informó que mantiene una vigilancia permanente de las condiciones meteorológicas e hidrológicas en el país. Esta labor forma parte del seguimiento que realiza el organismo ante los fenómenos previstos en las distintas provincias.

Ante este escenario, la institución recomendó a la ciudadanía consultar únicamente sus canales oficiales y los de los organismos de gestión de riesgos para mantenerse informada sobre las condiciones del tiempo.

La advertencia difundida por el Inamhi corresponde al pronóstico para el 27 de octubre y detalla las provincias y los cantones que registran zonas con un nivel de amenaza muy alto. La institución mantiene el seguimiento de las condiciones meteorológicas e hidrológicas del territorio nacional.

🟣 Comunicado | A la ciudadanía: https://t.co/HYVWJeCAst — INAMHI Ecuador (@inamhi_ec) October 27, 2026

Te recomendamos