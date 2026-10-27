Lluvias provocaron inundaciones en varios sectores de Santo Domingo

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

Las fuertes lluvias que afectaron a Ecuador también provocaron inundaciones en Santo Domingo la tarde del lunes 26 de octubre de 2026. En esta ciudad de la región Litoral, varias calles y avenidas quedaron anegadas, lo que complicó la movilidad en distintos sectores.

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Santo Domingo presentó inundaciones

Según información recogida por La Hora del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, las precipitaciones alcanzaron los 25,7 milímetros, un 79% más que las registradas el domingo 25 de octubre de 2026.

Las lluvias estuvieron acompañadas de fuertes vientos y provocaron afectaciones en varios sectores de la ciudad. Entre las zonas reportadas constan la avenida Esmeraldas, la cooperativa Ciudad Nueva y el sector Sueño de Bolívar.

Las recomendaciones de Bomberos de Santo Domingo

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo difundió una serie de recomendaciones para la ciudadanía ante la presencia de zonas inundadas provocadas por lluvias intensas.

Según la entidad, las precipitaciones pueden generar acumulación de agua, corrientes peligrosas y daños ocultos en las vías, lo que incrementa el riesgo para peatones y conductores.

Entre las recomendaciones emitidas por los bomberos consta evitar cruzar calles inundadas, ya sea caminando o conduciendo vehículos. La institución también exhortó a los ciudadanos a utilizar rutas alternativas y seguir las indicaciones de las autoridades durante eventos asociados a lluvias y acumulación de agua.

Precaución en zonas de riesgo

El organismo pidió mantener precaución al transitar por puentes, pasos a desnivel y sectores propensos a registrar acumulación de agua.

Asimismo, recomendó respetar la señalización y no ingresar a vías que se encuentren cerradas o sean consideradas de riesgo.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo recordó a la ciudadanía que, ante una emergencia, puede comunicarse con el sistema ECU 911.

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