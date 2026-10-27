Lluvias en Ecuador provocan el desbordamiento de 15 ríos

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

Las intensas lluvias en Ecuador causaron varios estragos en el país. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos informó que, con corte a las 07:00 de este 27 de octubre de 2026, se mantienen 15 ríos desbordados a escala nacional.

La entidad señaló que continúa con el monitoreo permanente de estos eventos en varias provincias del país.

Guayas concentra nueve ríos desbordados

De acuerdo con el reporte, la provincia de Guayas registra nueve cuerpos hídricos desbordados. Entre ellos constan el Estero El Cañal, en el sector El Laurel de Daule; los ríos Pilco, Tenguel y Balao, en distintos sectores de los cantones Guayaquil, Tenguel y Balao.

También se reportan desbordamientos en los ríos Pula, Jaboncillo y Jaguas, así como en el Estero Perinao y el río Arenas, ubicados en distintos sectores de Daule, Naranjal, Balzar y Playas.

Registros de ríos desbordados en otras provincias

En la provincia de El Oro se reportan desbordamientos en el canal El Macho, el río Chaguana y La Puentesita, en sectores de Machala y El Guabo.

Por su parte, en Santa Elena se registra el desbordamiento del río California, en el sector La Ponga, parroquia Colonche.

El informe también incluye al río Bogotá, en la provincia de Esmeraldas, específicamente en San Lorenzo, y al río Las Lolas, en la provincia de Los Ríos, en el cantón Babahoyo.

Monitoreo permanente

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos indicó que mantiene el monitoreo permanente de los cuerpos hídricos reportados como desbordados en el territorio nacional.

El reporte corresponde al monitoreo nacional efectuado el 27 de octubre de 2026, con corte a las 07:00.

Ríos desbordados en Ecuador; preguntas frecuentes

❓ ¿Cuántos ríos están desbordados en Ecuador este 27 de octubre de 2026? La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos reportó 15 ríos y cuerpos hídricos desbordados en Ecuador, con corte a las 07:00 del 27 de octubre de 2026.

La entidad mantiene el monitoreo permanente de los eventos registrados en varias provincias del país, entre ellas Guayas, El Oro, Santa Elena, Esmeraldas y Los Ríos. ❓ ¿Qué provincia de Ecuador registra más ríos desbordados? Guayas concentra nueve de los 15 cuerpos hídricos desbordados reportados a escala nacional.

Entre los sitios afectados constan el estero El Cañal, los ríos Pilco, Tenguel, Balao, Pula, Jaboncillo, Jaguas y Arenas, además del estero Perinao. Los reportes corresponden a distintos sectores de cantones como Daule, Guayaquil, Naranjal, Balzar y Playas. ❓ ¿Qué ríos y cuerpos hídricos están desbordados en la provincia de Guayas? Los cuerpos hídricos reportados como desbordados en Guayas son los esteros El Cañal y Perinao, y los ríos Pilco, Tenguel, Balao, Pula, Jaboncillo, Jaguas y Arenas.

Los desbordamientos se registran en diferentes sectores de la provincia, incluidos Daule, Guayaquil, Tenguel, Balao, Naranjal, Balzar y Playas, según el informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. ❓ ¿En qué otras provincias de Ecuador se reportan ríos desbordados? Además de Guayas, se reportan desbordamientos en El Oro, Santa Elena, Esmeraldas y Los Ríos.

En El Oro constan el canal El Macho, el río Chaguana y La Puentesita, en sectores de Machala y El Guabo. En Santa Elena se reporta el río California, en La Ponga, parroquia Colonche; en Esmeraldas, el río Bogotá, en San Lorenzo; y en Los Ríos, el río Las Lolas, en Babahoyo. ❓ ¿Qué entidad monitorea los ríos desbordados en Ecuador? La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos es la entidad que monitorea los cuerpos hídricos reportados como desbordados en Ecuador.

El organismo mantiene vigilancia permanente de estos eventos y publica reportes sobre las novedades registradas en el territorio nacional. La información citada corresponde al informe del 27 de octubre de 2026, con corte a las 07:00.

Te recomendamos