Más ríos se desbordan en la Costa producto de las lluvias

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos reportó dos cuerpos hídricos desbordados en la provincia del Guayas, según el monitoreo nacional con corte a las 19:00 del viernes 23 de octubre de 2026. Los puntos afectados corresponden al río Balao y al estero Lagarto, en los cantones de Balao y Palestina.

Además, el balance nacional de la entidad contabiliza 556 eventos relacionados con las lluvias desde la declaratoria hasta las 22:00 del jueves 22 de octubre. De ese total, 146 permanecen abiertos y 410 constan como cerrados.

Guayas registra dos desbordamientos

El reporte de Gestión de Riesgos identifica dos puntos con desbordamientos en Guayas. El primero corresponde al río Balao, en el cantón Balao, en el sector de las calles Bolívar y 9 de Octubre.

El segundo punto se ubica en el estero Lagarto, en Palestina, dentro del sector de Mayiya de Adentro. Ambos casos forman parte del monitoreo nacional de cuerpos hídricos que realiza la Secretaría de Gestión de Riesgos.

Gestión de Riesgos contabiliza 556 eventos por lluvias

El balance nacional de la Secretaría de Gestión de Riesgos registra 556 eventos desde la declaratoria hasta las 22:00 del 22 de octubre. La entidad clasifica 146 casos como abiertos y 410 como cerrados.

Estas cifras corresponden al acumulado de eventos relacionados con las lluvias durante el periodo señalado. El reporte distingue entre las emergencias que continúan abiertas y aquellas que constan como cerradas dentro del registro institucional.

El monitoreo nacional forma parte de las acciones de seguimiento que desarrolla la Secretaría para coordinar la respuesta frente a las emergencias provocadas por las condiciones meteorológicas.

Otros ríos desbordados

En la provincia del Guayas, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos identificó tres cuerpos hídricos desbordados. El primero corresponde al río Balao, en el cantón Balao, parroquia Balao, en los sectores Bolívar y 9 de Octubre.

El segundo caso se reportó en el cantón Palestina, en la parroquia Palestina, sector Mayiya de Adentro, donde se desbordó el estero Lagarto. El tercer registro corresponde al río Tenguel, en el cantón Guayaquil, parroquia Tenguel, que afectó a varios sectores.

En El Oro, las autoridades reportaron dos desbordamientos. El río Pagua se salió de su cauce en el cantón El Guabo, parroquia Río Bonito, sector Río 7. Además, el río Chaguana se desbordó en el mismo cantón, en la parroquia Tendales, barrio 10 de Octubre.

La provincia de Zamora Chinchipe también registró una emergencia. En el cantón Yacuambi, parroquia 28 de Mayo, la quebrada Ortega Alto se desbordó en el sector Ortega Alto.

Esmeraldas y Los Ríos también reportan cuerpos hídricos desbordados



En la provincia de Los Ríos, el reporte identificó el desbordamiento del estero San Vicente, en el cantón Quinsaloma, parroquia Quinsaloma, recinto San Vicente.

Esmeraldas registra cuatro casos en el balance de Gestión de Riesgos. En el cantón Rioverde, parroquia Lagarto, el río Naranjito se desbordó en el sector Bocana de Lagarto.

Los otros tres reportes corresponden al cantón Muisne, parroquia San Gregorio, donde las autoridades identificaron desbordamientos de los ríos Sucio, Muisne y Canuto. En los tres casos, la información señala que las afectaciones abarcan varios sectores.

La continuidad de las lluvias mantiene la atención sobre las condiciones de los cuerpos hídricos en las zonas reportadas. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) pronosticó que las precipitaciones continuarán en varias regiones de Ecuador.



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