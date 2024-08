El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) pronosticó las condiciones del clima en Ecuador, hasta el sábado 3 de agosto de 2024.

Según el último reporte de la entidad, nueve de las 24 provincias presentarán altas temperaturas diurnas; además de índices ‘extremadamente altos’ de radiación.

Durante los primeros días de agosto estas condiciones climatológicas afectarán especialmente a la región Interandina, a la zona centro y sur del Litoral y al centro norte de la Amazonía.

En la Costa, los niveles medios de temperatura oscilarán entre 30º C a 32º C, mientras que los niveles altos llegarán a 35º C. Tres provincias serán las más afectadas: Guayas, Los Ríos y El Oro.

Por su parte, en la Sierra la temperatura promedio variará entre los 21º C y 23º C, con un máximo de 27º C. Imbabura, Pichincha, Azuay y Loja tendrán los niveles más elevados.

La Amazonía tendrá unas condiciones climáticas de 29º C a 31º C; en algunos lugares la temperatura podrá alcanzar los 34º C, como en Sucumbíos y Orellana.

Radiación solar este 1 de agosto

Además de las altas temperaturas, Ecuador tendrá un incremento en el viento y en la radiación ultravioleta (UV).

Este 1 de agosto, el Inamhi advirtió que la mayoría del país sufrirá de niveles de radiación entre ‘muy altos‘ y ‘extremadamente altos‘.

La Costa y la Sierra serán las regiones más afectadas por la radiación solar.

Los niveles oscilarán entre 6 y 11, siendo Imbabura, Pichincha y Loja las provincias donde mayor presencia de rayos UV existirá.

Es probable que en estos lugares ocurran incendios forestales debido a la poca presencia de nubes y lluvias.

Para cuidar tu salud durante la época seca de verano te recomendamos:

Evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y 15:00.

Usar ropa con mangas largas.

Utilizar gorras y gafas.

Llevar parasoles para protegerte.

Colocarte protector solar cada ciertas horas.

Mantener tus habitaciones frescas y ventiladas.