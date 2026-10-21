Fuertes lluvias causan inundaciones en tres cantones de Manabí; Inamhi lanza advertencia

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Las fuertes lluvias que cayeron la tarde del martes 20 de octubre de 2026 causaron inundaciones y complicaciones en la movilidad en varios sectores de Manabí. Los aguaceros, acompañados de fuertes vientos y truenos, afectaron a los cantones Sucre, Rocafuerte, Portoviejo y Manta, donde la acumulación de agua y el desbordamiento de una quebrada generaron problemas en calles y vías principales.

Las precipitaciones se prolongaron durante más de dos horas y dejaron varias zonas anegadas. En Rocafuerte, el agua ingresó a varias viviendas, mientras que en la parroquia Charapotó, del cantón Sucre, el desbordamiento de una quebrada provocó complicaciones en una vía y dejó vehículos atrapados. Las inundaciones también dificultaron el tránsito de los conductores y el desplazamiento de los peatones.

Lluvias inundan viviendas y complican la movilidad en Manabí

En Charapotó, las fuertes precipitaciones ocasionaron la acumulación de agua en las calles. A esta situación se sumó el desbordamiento de una quebrada, que afectó una vía principal de la localidad y dejó vehículos atrapados en medio de las inundaciones.

Rocafuerte también registró consecuencias por las lluvias persistentes. Varias viviendas se inundaron debido a la acumulación de agua durante las más de dos horas de precipitaciones continuas. Las anegaciones complicaron las actividades cotidianas y la circulación en distintos sectores del cantón.

En Portoviejo, las lluvias también provocaron acumulaciones de agua sobre las calzadas. Las cámaras de videovigilancia del Servicio Integrado de Seguridad ECU911 captaron estas condiciones en diferentes sectores de la capital manabita.

La institución informó que mantiene un monitoreo permanente desde el Centro Zonal ECU911 Portoviejo. Este seguimiento permite observar las condiciones de las vías y atender posibles emergencias relacionadas con las precipitaciones.

En Manta, varios sectores reportaron fuertes vientos durante la tarde del martes. Los aguaceros también estuvieron acompañados de truenos en distintos puntos de la zona central de Manabí, donde las condiciones meteorológicas afectaron a varias localidades.

Ante las dificultades que provocaron las lluvias, el ECU911 recomendó a los conductores reducir la velocidad, mantener una distancia prudente entre vehículos y respetar las señales de tránsito. Además, recordó que la ciudadanía puede comunicar cualquier emergencia a través de la línea única 911.

#Manabi Una fuerte lluvia provocó inundaciones en varios sectores de Portoviejo. https://t.co/QIogh4iaef — RadioAtenas (@atenasfm) October 20, 2026

Inamhi advierte que las lluvias y tormentas continuarán

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) advirtió que las lluvias intensas con tormentas persistían en varias regiones del país. La advertencia meteorológica n.º 81 se mantenía vigente e incluía a Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, El Oro, el noroccidente de Pichincha, zonas puntuales de Loja y la Amazonía.

El organismo señaló que las precipitaciones continuarían durante las siguientes horas, por lo que pidió a la ciudadanía tomar precauciones ante las condiciones meteorológicas.

Para este miércoles 21 de octubre, a las 06:30, el Inamhi previó lluvias acompañadas de tormentas en Esmeraldas, el norte de Manabí y ciertas zonas de Pastaza y Morona Santiago. Según el pronóstico, estas condiciones persistirían durante las horas siguientes.

La previsión también contempla precipitaciones que podrían incidir en zonas de cordillera y en el norte de la Sierra. El reporte mantiene la alerta sobre la continuidad de las lluvias en distintas regiones del Ecuador.

Las condiciones registradas en Manabí y el pronóstico para este miércoles mantienen la atención sobre las posibles afectaciones en calles, viviendas y carreteras. Mientras continúen las precipitaciones, las autoridades recomiendan conducir con precaución y reportar cualquier emergencia al ECU911.

🛰️#MonitoreoSatelitalEc | Miércoles 21/10 (06h30): Lluvias con tormentas en #Esmeraldas, norte de #Manabí, ciertas zonas de #Pastaza y #MoronaSantiago; continuarán en las próximas horas, incidiendo zonas de cordillera y norte de la Sierra 🌦️🌧️🥶 🟠Advertencia #81 Vigente https://t.co/KYT17hLNMd — INAMHI Ecuador (@inamhi_ec) October 21, 2026

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