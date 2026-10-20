Lluvias inundan las calles de Santiago de Chile

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

Fuertes lluvias afectan a Santiago de Chile la noche de este martes 20 de octubre de 2026. Las precipitaciones provocaron inundaciones en varias calles y avenidas de la capital chilena, con dificultades para el tránsito y vehículos varados en sectores cubiertos por el agua.

Las imágenes de la emergencia muestran las complicaciones que enfrentan los conductores cuando el nivel del agua aumenta sobre la calzada. En algunos puntos, los autos quedaron atrapados y sus ocupantes afrontaron dificultades para continuar sus recorridos.

La intensidad de las precipitaciones también complica la movilidad urbana, pues el agua acumulada reduce el espacio disponible para circular y obliga a los conductores a avanzar con precaución.

Calles anegadas complican la circulación

Las inundaciones afectan distintos puntos de Santiago y dificultan los desplazamientos por calles y avenidas. El agua sobre la calzada representa un riesgo para los vehículos, en especial cuando los conductores no pueden calcular la profundidad de los sectores inundados.

Ante estas condiciones, las autoridades suelen recomendar que los conductores eviten cruzar calles anegadas. El agua puede ocultar baches, desniveles u otros obstáculos y comprometer el funcionamiento de los vehículos.

Los vehículos varados evidencian los riesgos

Los autos atrapados en medio del agua reflejan las dificultades que generan las lluvias intensas en las zonas urbanas. Cuando el agua cubre parte de la carrocería o alcanza componentes mecánicos y eléctricos, el vehículo puede perder capacidad de desplazamiento.

Por esa razón, los conductores deben evitar ingresar en pasos inundados, aunque otros vehículos intenten atravesarlos. Si el nivel del agua aumenta, lo más seguro es buscar una ruta alternativa y seguir las instrucciones de los organismos de emergencia.

Los peatones también deben evitar las zonas con corrientes de agua y mantenerse alejados de cables, instalaciones eléctricas o alcantarillas que el agua oculte ya que pueden convertirse en víctimas de los estragos de las lluvias.

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