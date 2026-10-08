Estado de las carreteras de Ecuador para el feriado del 9 de octubre de 2026

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

Ecuador se prepara para el feriado por la Independencia de Guayaquil, que comenzará el viernes 9 de octubre y se extenderá hasta el domingo 11.

Durante estos tres días, los ciudadanos podrán trasladarse a distintos destinos del país. Sin embargo, varias carreteras presentan afectaciones por deslizamientos, socavones, hundimientos y trabajos de mantenimiento. El reporte vial del jueves 8 de octubre de 2026 permite identificar los tramos con restricciones y las rutas alternas disponibles.

Carreteras cerradas en Ecuador antes del feriado del 9 de octubre

El reporte nacional de las 10:06 del jueves 8 de octubre identifica dos vías cerradas en las provincias de Los Ríos y Tungurahua.

En Los Ríos, el puente Los Gemelos consta como cerrado. El reporte señala como alternativa el recorrido por el centro de Babahoyo y el puente del Redondel de las Banderas.

En Tungurahua, la carretera Ambato–Guaranda permanece cerrada en el sector de El Arenal. El documento no identifica una ruta alterna para este tramo.

Los conductores que planifiquen viajes por estas zonas deberán considerar las restricciones antes de iniciar sus recorridos.

Vías de Azuay con restricciones para viajar durante el feriado

En Azuay, tres carreteras presentan restricciones de circulación por trabajos de mantenimiento y afectaciones en distintos puntos.

Cuenca–Girón–Pasaje–Machala: circulación parcial y precaución en el kilómetro 50 y desde el kilómetro 67 hasta el 105, por mantenimiento vial.

Cuenca–Molleturo–Naranjal: restricciones en los kilómetros 71, 92, 94 y 101. El reporte también pide precaución en los kilómetros 49, 53, 57, 85 y 91. La alternativa es El Triunfo–La Troncal–Cochancay.

Cuenca–Guarumales–Méndez–Macas: circulación parcial en el sector Sacre y el kilómetro 61. También existen advertencias para los kilómetros 44, 105 y 107. La alternativa señalada es Lumagpamba–Gualaceo–Sígsig.

Carreteras de Loja con deslizamientos y hundimientos

Loja concentra varios tramos con restricciones dentro del reporte nacional. Las afectaciones incluyen deslizamientos, hundimientos de calzada y socavones.

Entre las carreteras constan:

Cariamanga–Espíndola: deslizamiento y socavón en el sector San Antonio–Macaicanza. Existe un paso provisional junto a la vía principal.

Catacocha–El Empalme–Lucarquí–Macará: deslizamiento en Lucarquí. La ruta alterna pasa por Catamayo, Gonzanamá, Cariamanga y Sozoranga.

Velacruz–Catacocha: afectación en el sector Naranjo Palto. El reporte señala una restricción por tiempo indefinido.

El Empalme–Celica–Alamor: paso restringido para transporte pesado por las medidas del COE cantonal de Celica.

Sozoranga–Macará: circulación parcial en el sector Pénjamo, con trabajos de limpieza.

Alamor–Arenillas: hundimiento de calzada en Cochurcho.

Loja–Saraguro: hundimiento en el kilómetro 13, sector Cenén.

Olmedo–Chaguarpamba: circulación parcial por un deslizamiento.

Cariamanga–Sozoranga: deslizamiento en la parroquia Utuana, con maquinaria para limpieza.

San Pedro–Las Chinchas: varios deslizamientos en la vía hacia la Costa.

Estado de las vías de Manabí para el feriado

En Manabí, cinco tramos presentan circulación parcial.

La carretera San José de Chamanga–Pedernales registra un socavón y cuenta con señalización en el sector afectado.

En la vía Rocafuerte–Tosagua, un socavón en el kilómetro 187 limita el paso a un carril y medio. El reporte identifica la ruta Canuto–Calceta como alternativa.

La carretera Tosagua–Bahía presenta restricciones en el kilómetro 5, sector Verdún.

En el tramo Jipijapa–límite provincial Manabí/Guayas, existe una afectación parcial de un carril en el kilómetro 75 de la vía Paján–Cascol, sector Cañita, por hundimiento.

La vía Canuto–Calceta también presenta un socavón. La alternativa que consta en el reporte es San Plácido–San Sebastián.

Carreteras hacia la Amazonía con restricciones

Morona Santiago registra varias carreteras con circulación parcial por deslizamientos y trabajos viales.

La vía Macas–Riobamba presenta deslizamientos en la cascada Macabea y en el kilómetro 95, sector 9 de Octubre. También existe una advertencia por caída de rocas en el kilómetro 47, sector Lagunas de Atillo. La ruta alterna es Macas–Puyo.

En la carretera Méndez–Guarumales–Cuenca, el reporte identifica restricciones en Sacre y el kilómetro 61. Además, señala el cierre del paso lateral, a 200 metros del hospital, por un socavón. La alternativa es Plan de Milagro–Cuenca, por la Loma de la Virgen.

Otras afectaciones constan en las siguientes rutas:

Bella Unión–Limón: deslizamiento en El Rosario.

Tiwintza–San José de Morona: deslizamiento en Shaime.

Macas–Taisha: trabajos de excavación y movimiento de tierras en la mina de Yunkuapais.

San Juan Bosco–Gualaquiza: deslizamientos en El Paxi y El Sacramento.

Gualaquiza–Chigüinda–Sígsig–Cuenca: deslizamiento en Gallo Cantana.

Limón–Gualaceo: deslizamientos en Cerro Bosco, San Vicente y Chacras.

En Sucumbíos, la vía Lago Agrio–El Reventador presenta pérdida de calzada en los kilómetros 82 y 83, además de socavamiento en el kilómetro 92. El reporte identifica Coca–Loreto como ruta alterna.

La vía Interoceánica–La Bonita–El Playón también registra deslizamientos en los sectores Velo de Novia y Rosa Florida.

Otras provincias de Ecuador con afectaciones viales

El reporte del 8 de octubre también identifica restricciones en otras provincias:

Bolívar: las vías Santa Rosa de Agua Clara y Echeandía–Guaranda presentan afectaciones por deslizamientos y derrumbes. Para Santa Rosa de Agua Clara, el documento desaconseja circular durante la noche.

Cotopaxi: los tramos Zumbahua–Latacunga y Pujilí–La Maná presentan deslizamientos en el sector Tacajaló, parroquia El Tingo. Para Pujilí–La Maná consta como alternativa Alóag–Santo Domingo.

El Oro: las vías Portovelo–Salatí–Ambocas–El Cisne y Balsas–Río Pindo presentan deslizamientos, socavamiento y pérdida de mesa vial.

Esmeraldas: existen restricciones en Y del Salto–Chamanga, Quinindé–El Mirador–Esmeraldas, Viche–Chura–Quinindé y Y de San Mateo–Viche. Las afectaciones incluyen desbordamiento de un río, fallas de talud y pérdida de asfalto.

Zamora Chinchipe: la vía El Pangui–Tundayme presenta restricciones vehiculares por un deslizamiento en El Oasis. La ruta alterna es El Oasis–Santa Rita–El Pangui. También existe circulación parcial en Zamora–Yantzaza, sector Namírez.

Qué deben revisar los conductores antes de viajar por el feriado

El reporte vial del jueves 8 de octubre muestra que las restricciones no corresponden únicamente a cierres totales. Varias carreteras permiten el tránsito parcial, mientras otras presentan afectaciones en determinados kilómetros.

Los conductores deben prestar atención a los tramos con pérdida de calzada, deslizamientos, socavones y trabajos de mantenimiento.

Además, no todas las vías con restricciones cuentan con una ruta alterna dentro del documento

La información corresponde al reporte nacional de las 10:06 del 8 de octubre de 2026. Las condiciones de circulación pueden cambiar durante el feriado del 9 al 11 de octubre, por lo que conviene consultar las actualizaciones oficiales antes de viajar.

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