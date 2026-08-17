Ecuador registra dos incendios forestales activos la mañana del 17 de agosto de 2026

Las condiciones secas, las altas temperaturas, la baja humedad y las ráfagas de viento mantienen el riesgo de propagación del fuego en varias zonas de Ecuador. La situación cambia con rapidez conforme los equipos de emergencia controlan algunos focos y concentran recursos en otros sectores. El reporte nacional con corte a las 08:00 de este lunes 17 de agosto permite conocer cómo empieza la jornada y cuáles son los incendios forestales activos en el país.

¿Cuántos incendios forestales están activos en Ecuador?

Ecuador registra dos incendios forestales activos y dos controlados, según el reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), con corte a las 08:00 del lunes 17 de agosto de 2026.

Los dos incendios activos se encuentran en Carchi y Loja. El reporte identifica los siguientes puntos:

Carchi: incendio en Espejo, parroquia El Goaltal, sector Corazón de Mundo Nuevo.

incendio en Espejo, parroquia El Goaltal, sector Corazón de Mundo Nuevo. Loja: incendio en El Cisne, vía a Gualel.

El Cuerpo de Bomberos de Loja realiza labores de sofocación en El Cisne. En El Goaltal, las autoridades reportaron un incendio forestal cuyo origen todavía resulta desconocido.

¿Dónde están los incendios controlados?

El reporte registra dos incendios controlados.

Uno corresponde a Calvas, en Cariamanga, Loja, sector San Carlos Alto-El Saco. El Cuerpo de Bomberos de Calvas realiza labores de sofocación.

El segundo corresponde a La Concepción, en Mira, Carchi. Este incendio registra una afectación de 200 hectáreas.

En La Concepción, las condiciones topográficas dificultan el acceso del personal y de las unidades terrestres. El fuego avanzó de forma lenta desde Catarama hacia Campo Libre y presentó una dirección de propagación hacia El Rosal por la parte alta.

El Cuerpo de Bomberos de Mira mantiene el monitoreo ante posibles cambios en la dirección del fuego.

¿Qué ocurrió con los incendios de Quito?

La situación de Quito cambió respecto del reporte del 13 de agosto. En esa fecha, Pifo y San Antonio de Pichincha concentraban dos focos activos, mientras Rayocucho, en Calacalí, constaba como controlado.

El reporte nacional del 17 de agosto ya no incluye a Quito entre los sectores con incendios activos o controlados.

El incendio de Tanlahua y Pululahua, en San Antonio de Pichincha, registraba 450 hectáreas afectadas y permanecía activo en el reporte del 16 de agosto. Ese foco tampoco aparece entre los incendios activos del reporte nacional con corte a las 08:00 de este lunes.

¿Qué pasó con el incendio de Mama Cotacachi?

El incendio del cerro Mama Cotacachi, dentro de la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas, en el sector de Cuicocha, quedó liquidado en su totalidad el 16 de agosto.

El fuego comenzó el 10 de agosto. Cerca de 300 comuneros participaron en las tareas de sofocación junto con el personal operativo y logístico.

Durante la emergencia, 30 personas recibieron atención por síntomas asociados principalmente con las labores de combate. Hasta el 12 de agosto, las autoridades estimaron una afectación de unas 700 hectáreas.

La SNGR realizará desde este lunes 17 de agosto una verificación en territorio para determinar la superficie total afectada.

¿Cómo cambió el escenario nacional?

El número de incendios activos muestra una reducción frente al reporte del 13 de agosto, cuando Ecuador registraba ocho incendios forestales activos y cuatro controlados.

Para el 16 de agosto, el reporte nacional registraba cuatro incendios activos y tres controlados. Un día después, el documento con corte a las 08:00 registra dos activos y dos controlados.

Los datos muestran una reducción de los focos reportados, aunque las condiciones meteorológicas mantienen el riesgo de propagación en varias zonas del país.

Incendios forestales en Ecuador; preguntas frecuentes