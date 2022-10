Cupos sin aceptar volverán al sistema para tercera postulación universitaria

Imagen referencial. Los aspirantes a universidades de Ecuador deberán aceptar o rechazar el cupo asignado. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Los aspirantes a la educación superior que obtengan un cupo deberán aceptarlo o rechazarlo en la página transformar.senescyt.gob.ec, este domingo 23 de septiembre.

A los que el sistema no les asigne un cupo deberán esperar a la tercera postulación, cuya fecha todavía no se conoce.

Los cupos asignados a aspirantes que los rechacen o no se pronuncien este domingo volverán al sistema y estarán disponibles para la tercera postulación.

En la primera postulación, por ejemplo, la Secretaría de Educación Superior (Senescyt) dijo que los cupos para las carreras más demandadas pudieron haberse terminado en los primeros grupos de aspirantes del orden de prioridad.

Los primeros a quienes se asigna cupos son los aspirantes de mérito académico, seguidos de los que se encuentran en situación de vulnerabilidad, bachilleres recién graduados y, por último, los de promociones anteriores. Sin embargo, en la oferta académica para la segunda postulación sí estuvieron carreras como Medicina y Derecho, dos de las más demandas.

Para el segundo período académico del 2022 estuvieron disponibles más de 123 000 cupos y en la primera postulación fueron aceptados 95 652. En esta segunda postulación estuvieron disponibles 43 372 cupos.

Al final del proceso de admisión anterior, es decir, el del primero semestre del 2022, hubo un sobrante de 18 000 cupos. Así lo informó la subsecretaria de Acceso a la Educación Superior, María Cristina Aguirre.

¿Qué pasa si no acepta el cupo este domingo?

En la postulación, los aspirantes a universidades e institutos podían elegir de una a tres opciones de carrera, en orden de prioridad. La Senescyt señaló que aquellos que obtengan un cupo en su primera opción de carrera y lo rechacen o no se pronuncien no podrán participar en la tercera postulación.

En el caso de obtener un cupo en las otras dos opciones de carrera, los aspirantes que no lo acepten o no se pronuncien sí podrán postular en la siguiente etapa. La Senescyt todavía no ha confirmado la fecha de la última postulación. Asimismo, los aspirantes que no obtengan cupo esperan conocer cuántos quedan disponibles y cuál será la oferta académica disponible.

Último proceso de admisión

Este será el último proceso de admisión a cargo de la Senescyt. De acuerdo con el nuevo Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), desde el 2023, todas las universidades, escuelas politécnicas e institutos del país serán los encargados de sus admisiones.

La titular de la Senescyt, Andrea Montalvo, señaló que las instituciones de educación superior deberán regirse al Reglamento del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión. En este se establece el orden de prioridad en la asignación de cupos, de acuerdo con los grupos de aspirantes.

