Aspirantes universitarios que obtengan cupo deberán aceptarlo este 23 de octubre

Yadira Trujillo (I)

La segunda aceptación de cupos para universidades e institutos del Ecuador será este domingo 23 de octubre del 2022. Los aspirantes que postularon en esta segunda etapa y obtengan uno deberán pronunciarse en la página transformar.senescyt.gob.ec. Enseguida deberán comunicarse con la institución de educación superior para matricularse.

La Secretaría de Educación Superior (Senescyt) indicó que la hora a la que se realice este proceso no influye en el estado del cupo obtenido. En la segunda postulación, los aspirantes tuvieron oportunidad de elegir de una a tres opciones de carrera en orden de prioridad y la Senescyt detalló qué ocurriría en caso de no aceptar los cupos

Quienes obtengan un cipo en su primera opción de carrera y lo rechacen o no se pronuncien, no seguirán participando en el actual proceso de admisión, explicó la Secretaría. En caso de obtener un cupo en las otras opciones, quienes no se pronuncien o lo rechacen sí podrán postular en la siguiente etapa.

Los aspirantes que no obtengan cupo deberán esperar a la tercera y última postulación, cuya fecha todavía no se conoce. Para la segunda estuvieron disponibles 43 372 cupos en carreras de 10 áreas de conocimiento.

Se trata de Administración, Agricultura, Silvicultura, Pesca, Veterinaria, Arte y Humanidades, Ciencias Naturales, Matemáticas y Estadística, Ingeniería, Industria y Construcción y Salud y Bienestar.

Así se asignarán los cupos

Al igual que en la primera postulación, los cupos se asignarán de acuerdo con el orden de prioridad establecido en el Reglamento del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión. La Senescyt dice que se aplican principios de igualdad de oportunidades, según cuatro grupos: Mérito académico, población en vulnerabilidad, bachilleres recién graduados, población en general (bachilleres de promociones anteriores).

De acuerdo con la explicación de María Cristina Aguirre, subsecretaria de acceso a la Educación Superior, ese orden de asignación podría implicar que aspirantes con menor puntaje que otros obtengan un cupo, al estar en los primeros grupos del orden de prioridad.

Los cupos disponibles se asignan primero a un grupo y los restantes se van asignando a los siguientes. Por ejemplo, un bachiller en situación de vulnerabilidad, con puntaje menor a 900, podría obtener un cupo, ya dentro de su grupo ese puntaje le permite acceder, pese a que exista otro con más de 900, graduado en promociones anteriores, ya que corresponde al último grupo.

Después de la primera postulación, aspirantes con puntajes mayores a 900 sobre 1 000 protestaron durante varios días en los exteriores de la Senescyt. Una aspirante dice que postuló con 943 puntos para Ingeniería Civil. “Piden 830 y no tengo cupo”, señaló.

Otro joven asegura que tiene 947 y quería estudiar Fisioterapia, pero no obtuvo cupo. “piden 919”, dijo. Mientras que otra joven señala que para Derecho “piden 934”, ella postuló con 983 y el sistema tampoco le asignó un cupo.

Los aspirantes se refieren al puntaje referencial de cada carrera, que consta en la oferta académica para el segundo semestre del 2022. La Senescyt sostiene que no se trata de calificaciones mínimas para acceder a un cupo, sino de referencias que se obtienen del puntaje con el que un aspirante obtuvo un cupo en el último proceso de admisión.

Puntajes referenciales en carreras con menor demanda

Las carreras que tuvieron menor demanda en la primera postulación constan en la oferta académica de la segunda. Una de ellas es Arqueología, que se encuentra en la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol). Ahí también se detalla que la carrera es en modalidad presencial y jornada vespertina. Para esta, el puntaje referencial es 732.

En la misma institución de educación superior está otra de las carreras que tuvo menos demanda: Oceanografía, con un puntaje referencial de 852. Esta también se oferta en modalidad presencial y jornada vespertina.

También tuvo baja demanda Ingeniería Agrícola. En la oferta académica se encuentran cinco opciones para postular por esta carrera. En la matriz Calceta de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, el puntaje referencial es de 632. Está disponible en la jornada matutina de la modalidad presencial.

En la Universidad Nacional de Loja el puntaje referencial es mayor (833); en la Técnica de Manabí es de 674 y en la Técnica Estatal de Quevedo hay dos opciones en modalidad presencial para postular por Ingeniería Agrícola. La primera es en jornada matutina y su puntaje referencial es 674 y la segunda en jornada vespertina, con puntaje referencial de 686.

