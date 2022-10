Plazo para segunda postulación a universidades se amplía

La segunda postulación para la admisión en las universidades se realizará hasta las 17:00 de este 20 de octubre de 2022. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

Yadira Trujillo (I)

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt) informó este jueves 20 de octubre de 2022 que se amplía el plazo para la segunda postulación a universidades e institutos. A través de un comunicado dijo que el objetivo es que más jóvenes postulen a la educación superior, por lo que el proceso será hasta las 17:00 de este jueves 20 de octubre.

Para la segunda postulación están disponibles 43 372 cupos en 10 áreas de conocimiento, a escala nacional. En la primera etapa, 95 652 personas obtuvieron un cupo para iniciar sus estudios de educación superior, informó la Senescyt.

Las carreras disponibles están en áreas como:

-Administración.

-Agricultura.

-Silvicultura.

-Pesca.

-Veterinaria.

-Arte y humanidades.

-Ciencias naturales.

-Matemáticas y estadística.

-Ingeniería, industria y construcción,.

-Salud y bienestar.

La oferta académica está disponible en: https://transformar.senescyt.gob.ec/#/login

Asignación de cupos

La Senescyt informó que los cupos se asignarán de acuerdo con el orden establecido en el Reglamento del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión. Este se centra en principios de mérito e igualdad de oportunidades, de acuerdo con cuatro grupos: mérito académico, población en vulnerabilidad, bachilleres recién graduados, población en general (bachilleres de promociones anteriores).

El objetivo, dijo la Secretaría, es que a través de este proceso de asignación de cupos se garantice la continuidad educativa de los bachilleres recién graduados. También se busca reducir las brechas de acceso y potenciar la enseñanza-aprendizaje de los jóvenes que se encuentran en etapa de formación.

La aceptación de los cupos que sean asignados será este domingo 23 de octubre. Si el aspirante obtiene un cupo en su primera opción de carrera y no lo acepta, no podrá seguir participando en el actual proceso de admisión. En cambio, si obtiene un cupo en la segunda o tercera carrera elegida y no lo acepta sí podrá continuar en el proceso.

Carreras con más y menos demanda

De acuerdo con el reporte de la Senescyt, en la primera postulación del segundo periodo académico del 2022 se mantuvo el interés por las carreras consideradas tradicionales. Se trata de Medicina, Derecho, Educación, Enfermería, Economía, Contabilidad y Administración de Empresas, que representan el 50 % de las postulaciones para universidades públicas.

Mientras, las carreras con menor demanda son Arqueología, Oceanografía, Ingeniería Agrícola, Diseño de Productos, Ingeniería Naval y Género-Desarrollo.

