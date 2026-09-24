Cuatro incendios forestales siguen activos en Ecuador, según Gestión de Riesgos

Fecha de publicación: 24 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 24 de septiembre de 2026

Ecuador mantiene cuatro incendios forestales activos, dos de ellos en la provincia de Carchi, en el norte del país y en la frontera con Colombia. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) informó este jueves 24 de septiembre de 2026 que los eventos continúan activos en Carchi, Imbabura y Pichincha, según el monitoreo nacional con corte a las 08:00.

Carchi concentra dos de los incendios registrados. Uno comenzó el 17 de septiembre en Tulcán, en la localidad de Maldonado, comunidad La Plata, sector Buena Vista (La Cortadera). Hasta el momento, este incendio ha afectado 4,7 hectáreas. El segundo empezó el 8 de septiembre en Espejo, localidad de El Goaltal, sector Corazón de Nuevo Mundo, donde la afectación llega a 85 hectáreas.

Incendios también continúan en Imbabura y Pichincha

En Imbabura permanece activo otro incendio forestal. El evento se registra en el municipio de San Miguel de Urcuquí, en la zona de San Blas, dentro de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cotacachi Cayapas. La SNGR reportó una afectación de 80 hectáreas hasta el momento.

El cuarto incendio se encuentra en Pichincha. El fuego comenzó el 18 de septiembre en el municipio de Mejía, en la zona de Alóag. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos todavía no informa cuántas hectáreas ha afectado este evento.

Los equipos de emergencia mantienen acciones de seguimiento en esta zona. El Cuerpo de Bomberos realiza el monitoreo del incendio mediante una aeronave no tripulada. Además, las Fuerzas Armadas ejecutan descargas de agua desde un helicóptero.

La SNGR mantiene un seguimiento permanente de la situación de los incendios en territorio nacional. El reporte corresponde al monitoreo realizado hasta las 08:00 de este jueves 24 de septiembre.

Sequía en la Sierra y aumento de caudales en la Costa

El reporte también señala una diferencia en las condiciones climáticas entre regiones del país. La zona andina de Ecuador atraviesa un periodo de sequía, mientras varias zonas de la región Costa han registrado lluvias.

Estas precipitaciones también han generado un incremento en el caudal de varios ríos. La Secretaría de Gestión de Riesgos reportó aumentos en las provincias de Esmeraldas, Guayas, Manabí y El Oro.

Esmeraldas limita con Colombia, mientras que El Oro limita con Perú. De esta manera, el reporte nacional registra tanto la permanencia de incendios forestales en provincias de la Sierra como cambios en los niveles de los ríos de la Costa.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos mantiene el seguimiento de estas condiciones y de los cuatro incendios forestales que continúan activos. Hasta el corte de las 08:00, Carchi registra dos de los eventos, mientras Imbabura y Pichincha mantienen uno cada una. La información disponible establece afectaciones de 4,7 hectáreas en Tulcán, 85 hectáreas en Espejo y 80 hectáreas en San Miguel de Urcuquí. Para el incendio de Mejía todavía no se ha informado la superficie afectada.

#INCENDIOSFORESTALES | Monitoreo nacional 24 de septiembre 2026, con corte a las 08:00



La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos mantiene seguimiento permanente en territorio. pic.twitter.com/Ac5OsiODXl — Riesgos Ecuador (@Riesgos_Ec) September 24, 2026

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