Ecuador registra cinco incendios forestales activos en cuatro provincias este martes 22 de septiembre

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) actualizó este martes 22 de septiembre de 2026 el estado de los incendios forestales en Ecuador. El reporte, con corte a las 08:00, identifica cinco incendios activos en Azuay, Pichincha, Carchi y El Oro. La entidad mantiene el seguimiento de los eventos en territorio.

Los incendios activos se localizan en Paute, San Cristóbal, en Azuay; Alóag, en Mejía, Pichincha; Tulcán y Espejo, en Carchi; y Guanazán, en Zaruma, El Oro. En paralelo, la SNGR reportó cinco incendios controlados en Tungurahua, Azuay, Loja y Pichincha, entre ellos el registrado en el cerro Casitagua, en Quito.

Bomberos mantienen labores en los incendios activos

En Paute, Azuay, los bomberos retomarán las labores de sofocación y liquidación del incendio en San Cristóbal. La SNGR continuará con el monitoreo del evento.

En Alóag, cantón Mejía, los Bomberos de Mejía mantienen el seguimiento del incendio para determinar cómo avanza. El reporte de la Secretaría incluye este evento entre los incendios que permanecen activos en el país.

En Tulcán, Carchi, los bomberos permanecen alertas ante la posible aparición de nuevos focos en superficie. La SNGR mantiene el seguimiento de la situación.

En Guanazán, parroquia del cantón Zaruma, en El Oro, cuerpos de bomberos de varios cantones mantienen puntos de atención. Los equipos continuarán con los trabajos en el sector.

Mientras tanto, en Espejo, Carchi, los Bomberos de Espejo monitorean el estado del incendio registrado en Goaltal. Este evento también forma parte del grupo de incendios que la SNGR reporta como activos en su actualización de la mañana.

Cinco incendios constan como controlados

El informe nacional también registra cinco incendios controlados. Uno de ellos ocurrió en Pelileo, en la parroquia San Pedro de Pelileo, provincia de Tungurahua. Otro se ubicó en Las Nieves, cantón Nabón, en Azuay.

La SNGR también reportó como controlado el incendio registrado en Gualel, en Loja. En Pichincha, la lista incluye un incendio en Puéllaro, Quito, y otro en el cerro Casitagua, también en la capital.

La actualización corresponde al monitoreo nacional del 22 de septiembre y refleja el estado de los incendios hasta las 08:00. La Secretaría señala que mantiene un seguimiento permanente en territorio.

El reporte también incorpora el balance acumulado de incendios forestales registrados durante 2026. Hasta el 18 de septiembre, la SNGR contabilizó más de 21 800 hectáreas de cobertura vegetal afectadas por el fuego.

Pichincha aparece entre las provincias más afectadas. En Quito, su capital, el jueves anterior se registraron hasta nueve incendios de manera simultánea.

Entre el 1 de enero y el 18 de septiembre, Ecuador registró 3 550 incendios forestales en 20 de sus 24 provincias. Estos eventos afectaron a 117 municipios del país.

Los incendios también dejaron consecuencias para la población. Hasta esa fecha, las autoridades contabilizaron dos personas fallecidas, 14 heridas, 103 afectadas y 82 damnificadas. Además, 14 viviendas resultaron afectadas y otras nueve quedaron destruidas.

El balance corresponde a la información acumulada por la Secretaría hasta el 18 de septiembre, mientras que el estado de los incendios activos y controlados corresponde al corte de las 08:00 del 22 de septiembre de 2026.

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