Nueve incendios forestales activos registra Ecuador este martes 22 de septiembre

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos reportó nueve incendios forestales activos en seis provincias de Ecuador y dos controlados, con corte a las 16:00, de este martes 22 de septiembre de 2026.

¿Dónde están los incendios forestales activos en Ecuador?

Los nueve incendios forestales activos se encuentran en:

Pichincha: Quito, Pintag, Tolontag; Quito, Pintag, Ubiyus; y Mejía, Alóag.

Quito, Pintag, Tolontag; Quito, Pintag, Ubiyus; y Mejía, Alóag. Imbabura: Urcuquí, San Blas.

Urcuquí, San Blas. Cotopaxi: Pujilí, Angamarca.

Pujilí, Angamarca. Carchi: Tulcán, Maldonado; y Espejo, Goaltal.

Tulcán, Maldonado; y Espejo, Goaltal. Azuay: Paute, San Cristóbal.

Paute, San Cristóbal. El Oro: Zaruma, Guanazán.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos informó que mantiene un monitoreo permanente de las emergencias para actuar de manera oportuna.

Dos incendios están controlados

El reporte también señala dos incendios forestales controlados a escala nacional:

Azuay: Nabón, Las Nieves.

Nabón, Las Nieves. Pichincha: Quito, Cerro Casitagua.

Más de 23 000 hectáreas de cobertura vegetal afectadas en 2026

Entre el 1 de enero y el 22 de septiembre de 2026 se han registrado 3 771 eventos relacionados con incendios en Ecuador: 3 747 incendios forestales y 24 incendios de interfaz.

Estos eventos se han registrado en 20 provincias, afectando a 118 cantones y 547 parroquias. La superficie de cobertura vegetal perdida alcanza las 23 686,22 hectáreas.

Las provincias con mayores pérdidas de cobertura vegetal son Imbabura, Loja, Pichincha, Carchi, Azuay, Tungurahua, Cotopaxi, El Oro y Chimborazo.

Agosto concentró la mayor cantidad de incendios

Según el reporte, agosto fue el mes con mayor cantidad de incendios, al concentrar el 35,06% de los eventos registrados. También representó el mayor porcentaje de hectáreas de cobertura vegetal quemadas, con el 50,06%.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos señala que la evolución de El Niño ha sido uno de los condicionantes climáticos que han influido en el comportamiento reciente de determinados patrones de precipitación y temperatura en el país.

En determinadas zonas, los períodos con menor disponibilidad de humedad, temperaturas elevadas y déficit de humedad ambiental pueden favorecer una mayor desecación de la cobertura vegetal. Estas condiciones incrementan su susceptibilidad frente al fuego, particularmente cuando se presentan vientos fuertes.