Fecha de publicación: 16 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de noviembre de 2026

La última vez que los productores de la Asociación de Productores Agroecológicos de Cotopaxi (APAC) vieron la lluvia sobre sus campos fue a fines de octubre, pero apenas dos días, recuerda Josselyn Vega, una agricultora de Pujilí y presidenta de esta organización comunitaria; ella habla de sequía, sol intenso y heladas, relacionados con el fenómeno de El Niño.

La Sierra centro de Ecuador siente la sequía a causa de El Niño

Mientras la Costa permanece inundada desde mediados de septiembre por las intensas lluvias, El Niño llegó con sequía a las provincias de la Sierra centro, la región que produce alimentos frescos para Ecuador.

Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo tienen sus campos secos y el agua de riego se redujo, porque las vertientes que alimentan los sistemas bajaron su caudal, por la falta de lluvias, cuentan los agricultores.

En fotografías, los productores agroecológicos de Cotopaxi muestran terrenos con una capa de polvo, cultivos medio verdes entre surcos secos y pedazos de tierra áridos donde se ve nada verde en el horizonte.

Vega explica que la sequía, los soles intensos y las heladas inesperadas los están dejando casi sin producción. “La sequía es bastante fuerte, no llueve; es bastante crítico porque no hay agua en las vertientes”. Así se tenga riego, el agua disminuye porque no hay lluvias en los páramos, comenta. La situación es tan crítica que ella recoge el agua del techo de su vivienda y hasta el rocío.

Por esta razón, llevan menos producción a la Feria Agroecológica de la Mata a la Olla, la cual se realiza los lunes y jueves en Latacunga. Ellos producen hortalizas, verduras, frutas tropicales, granos, tubérculos y hasta pasto para las reses, conejos y cuyes.

Esta organización está compuesta por 120 productores, repartidos en cinco cantones de Cotopaxi: Pujilí, Salcedo, Latacunga, Pangua y La Maná. Según la líder de APAC, la zanahoria es la más susceptible a la escasez de agua, aunque también menciona al brócoli, coliflor y col.

Al ser riego colectivo, por ejemplo, 500 familias tienen acceso a 12 litros de agua por segundo frente a las empresas que cada una recibe 25 litros, dice Vega. Aunque, los horarios para el riego también se achicaron.

Pese a que producen bajo el sistema agroecológico no pueden mitigar la escasez de lluvias. Tienen cercas vivas que hacen sombra a sus cultivos y no usan químicos, sin embargo, no son suficientes para controlar la humedad, asegura Vega.

Los agricultores de Chimborazo cuentan una historia parecida. Según Roberto Gortaire de la fundación Utopía, el cambio climático y El Niño se expresan en una “sequía muy fuerte”. “Esta sequía muy prolongada e intensa” retrasó las siembras y la producción decayó en el cantón Penipe. En esa zona se dedican a la producción de frutales, como aguacates, duraznos, manzanas, mora y tomate de árbol.

Utopía, que es parte del Colectivo Agroecológico del Ecuador, trabaja en proyectos con 2 000 familias campesinas de comunidades en Chimborazo y Tungurahua.

Esta escasez de lluvias coincidió con la época de floración y no “cuajaron los frutos” (se cayó el fruto), lo cual reduce la productividad. Según él, la producción de aguacates en la Sierra centro bajó en 2026 y no se sabe qué pasará el próximo año, por El Niño.

Gortaire y los agricultores de la comunidad El Altar tienen agua de riego, pero calcula que se redujo un 60% para los 100 socios de la junta de agua. Antes de la sequía por El Niño, él tenía un día a la semana para regar, pero ahora son cuatro horas diarias. “Se podía regar hasta un día y medio y abarcaba todo el terreno”.

Dice que Penipe es una zona con alta capacidad hídrica; “imagínese las zonas que son más áridas y que tienen pocas fuentes de agua”. Se refiere a los otros cantones de Chimborazo como Colta, Guamote, Guano y las parroquias rurales de Riobamba, que son más secos.

Él describe una realidad sobre el riego en Chimborazo: la mayoría de terrenos no dispone de regadío. Por ello, simplemente no están sembrando y la gente está esperando las lluvias, manifiesta.

Con menos producción, se siente la escasez y carestía de los alimentos en el Mercado Mayorista de Riobamba, enfatiza Gortaire.

Aquí hay algunos precios de productos en el Mayorista

Un saco de mellocos de 82 libras cuesta 60 dólares frente a 30 dólares, el precio que se tuvo en el año.

de 82 libras cuesta 60 dólares frente a 30 dólares, el precio que se tuvo en el año. Hace un mes, el saco de 100 libras de papa gruesa costaba 22 dólares y ahora está en 35, mientras que la papa de segunda pasó de 15 a 25 dólares.

de papa gruesa costaba 22 dólares y ahora está en 35, mientras que la papa de segunda pasó de 15 a 25 dólares. Col, coliflor, brócoli : antes 25 centavos un brócoli , hoy a 80 centavos y hasta 1 dolar. Coliflor: antes 30 centavos y ahora hasta 1 dólar.

: antes 25 centavos un brócoli , hoy a 80 centavos y hasta 1 dolar. Coliflor: antes 30 centavos y ahora hasta 1 dólar. El saco de cebolla colorada subió de 20 a 36 dólares.

subió de 20 a 36 dólares. El saco de haba trepó a los 16 dólares cuando estaba 10 como máximo.

trepó a los 16 dólares cuando estaba 10 como máximo. El atado de hierbita (cilantro): subió de 25 a 50 centavos.

Estos precios (tomados el 12 de noviembre de 2026) son de mayorista, que de ahí se vende para el resto de mercados y las tiendas, aclara Gortaire.

La Sierra centro alimenta al país, pero El Niño reduce su producción

La Sierra centro es la despensa del país: la zona produce alimentos frescos, como hortalizas, verduras, papas, frutas y otros que se distribuyen a las demás provincias de la Sierra, Costa, Amazonía y Galápagos. La región está conformada por Tungurahua, Cotopaxi y Chimborazo.



Sin embargo, la sequía y las heladas comprometen la cosecha, el ingreso y la comida de las familias campesinas, indica Juan Pablo Escobar, gerente del proyecto El Futuro de la Alimentación ‘Construimos sistemas alimentarios sostenibles’. Este programa, que involucra 45 000 familias de siete provincias incluidas las de la Sierra centro, es desarrollado por la Fundación Heifer Ecuador.

Escobar explica la importancia productiva de esa región con datos de la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua de 2025 (Espac) del INEC. Los reportes del exMinisterio de Agricultura registran 39 294 toneladas de brócoli en Cotopaxi y 47 947 en Tungurahua. En cebolla blanca, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo alcanzaron 25 614 toneladas anuales. Las tres juntas también produjeron más de 8 000 toneladas de haba tierna.

En frutas, Tungurahua produjo 5 688 toneladas de tomate de árbol y 4 756 de aguacate, además de 11 368 toneladas de tomate riñón. Chimborazo cosechó 1 037 toneladas de aguacate.

Esa producción está en manos de pequeños campesinos de la Agricultura Familiar Campesina (AFC), que producen en parcelas. Si una finca pierde su cosecha, la afectación alcanza a familias rurales y a compradores de otras ciudades.

Tomando esos datos, Escobar dice que en una parcela de 500 metros cuadrados perder la cosecha significa quedarse sin productos para vender y sin parte de los alimentos. “Esa doble pérdida convierte el riesgo climático de los pequeños productores en un problema de abastecimiento para el país”.

En esta región, cerca de 25 000 familias están en el proyecto El Futuro de la Alimentación, que las capacita mediante escuelas de agroecología sobre suelos, agua, diversificación y manejo de plagas. “Fortalecer estas capacidades busca que las familias puedan sostener alimentos para su hogar y los mercados locales, aun bajo condiciones difíciles”, expresa Escobar.

Solo una de cada cuatro hectáreas cultivadas en Ecuador tiene riego

El 27,6 % de la superficie cultivada del país cuenta con riego, según la Espac 2025. Eso equivale a 1,3 millones de hectáreas y es menos que el 28,2 % de 2024. El resto de la superficie depende de la lluvia.

El riego se concentra en la Costa. Guayas concentra la mayor cantidad de hectáreas con 495 000 de 704 000 cultivadas. Junto con Manabí y Los Ríos suman 824 000 hectáreas, el 64,4 % del total regado. Manabí, que tiene la mayor superficie cultivada del país (1 millón de hectáreas), riega apenas 56 000.

En la Sierra centro, el panorama es desigual. Chimborazo riega 45 000 de 77 000 hectáreas cultivadas, mientras que Cotopaxi riega 43 000 de 121 000. Tungurahua no aparece desglosada en la publicación.

El fenómeno de El Niño se intensifica en Ecuador

Preguntas sobre la sequía a causa del fenómeno de El Niño en Ecuador