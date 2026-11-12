Noaa prevé un fenómeno de El Niño muy fuerte en 2027 pero descarta declaración de Súper Niño

Fecha de publicación: 12 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 12 de noviembre de 2026

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (Noaa) no declaró oficialmente un «Súper El Niño», como circuló en publicaciones de redes sociales este jueves 12 de noviembre de 2026. Su último informe mantiene el estado de alerta de El Niño y advierte que el fenómeno continúa fortaleciéndose, con una probabilidad superior al 79% de alcanzar una intensidad fuerte a muy fuerte entre enero y marzo de 2027.

El Centro de Predicción Climática de la Noaa publicó su diagnóstico mensual y señaló que las temperaturas de la superficie del mar en sectores del Pacífico ecuatorial superaron anomalías de 4 grados Celsius. El organismo también estima una probabilidad cercana al 60% de que el episodio alcance una intensidad histórica, superior a la de los eventos registrados desde 1950.

El Niño continúa fortaleciéndose en el Pacífico

El informe del 12 de noviembre muestra un aumento de los índices oceánicos que permiten medir la intensidad del fenómeno. El indicador Niño 3.4 alcanzó los 2,5 grados Celsius; Niño 3 llegó a 3,6 grados y Niño 1+2 registró 4,4 grados.

Estos valores reflejan el calentamiento de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial. La Noaa también identificó temperaturas superiores al promedio en las capas profundas del océano, junto con cambios en los patrones de viento y lluvia.

El organismo prevé que El Niño continúe su fortalecimiento antes de iniciar un debilitamiento a comienzos de 2027. La perspectiva mantiene una probabilidad superior al 79% de un episodio fuerte a muy fuerte durante el período enero-marzo.

Qué significa la categoría de Súper El Niño

La expresión «Súper El Niño» aparece en publicaciones y análisis para describir episodios de intensidad excepcional. Sin embargo, no constituye una categoría oficial de clasificación de la Noaa.

El organismo utiliza categorías de intensidad como débil, moderada, fuerte y muy fuerte. Para identificar un evento muy fuerte, los especialistas consideran las anomalías de temperatura del océano en la región Niño 3.4 y otros indicadores del sistema climático.

En su diagnóstico de noviembre, la Noaa estima que existe cerca de un 60% de probabilidad de que el episodio actual alcance niveles históricos.

El fenómeno podría influir en el clima de 2027

La intensidad de El Niño puede modificar los patrones de temperatura y precipitación en distintas regiones del planeta. La Noaa señala que un episodio muy fuerte aumenta las probabilidades de impactos asociados con este fenómeno, aunque no garantiza que ocurran en todos los territorios.

Para Estados Unidos, los pronósticos estacionales permiten evaluar posibles cambios en las lluvias y temperaturas durante el invierno boreal de 2026-2027. Sin embargo, el informe del 12 de noviembre no establece que todo el país tendrá un comportamiento climático uniforme.

En Ecuador, el desarrollo de El Niño también mantiene la atención sobre el comportamiento del Pacífico. No obstante, el diagnóstico de la Noaa no constituye por sí solo un pronóstico de lluvias, temperaturas o impactos específicos para el territorio ecuatoriano.

El próximo informe diagnóstico mensual del organismo estadounidense está previsto para el 10 de diciembre de 2026.