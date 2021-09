Azuay alcanzó la inmunidad de rebaño

Lineida Castillo (I)

Con el 85% de la población inmunizada con la primera dosis y el 81% con la segunda, Azuay es una de las primeras provincias del país en alcanzar la denominada inmunidad de rebaño frente al covid-19.

El anuncio del coordinador de la zonal 6 del Ministerio de Salud Pública (MSP), Fausto Idrovo se registró este miércoles 8 de septiembre del 2021. El viernes 10 de septiembre empezará el proceso de transición de la vacunación.

Hasta este miércoles 8 de septiembre del 2021, en esta provincia del sur del país 577 915 personas recibieron la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus y 506 838 tenían en esquema completo, de acuerdo con las cifras del Vacunómetro de Ministerio de Salud Pública.

Según Idrovo, para tener una ‘inmunización de rebaño’ se requiere estar por encima del 70% del tamaño de su población y ya superaron ese porcentaje. La mayor cobertura está en las personas de entre los 16 y 49 años

Para Idrovo, eso no significa que la ciudadanía se relaje y deje las medidas de bioseguridad. Él invitó a las personas que por ciertos mitos no se han vacunado, que lo hagan ahora “porque mientras no existan la inmunización completa el virus va a tener donde seguir habitando”.

Al momento, la zonal 6 del MSP trabaja en el proceso de transición de la vacunación. Hasta este viernes 10 de septiembre del 2021 se inmunizará a libre demanda la primera y segunda dosis en todos los centros de inmunización habilitados de Azuay, Cañar y Morona Santiago.

El sábado 11 y domingo 12 de septiembre no habrá atención porque el MSP trabajará en el traslado de los puntos de vacunación de los recintos hacia los centros de salud. Los espacios físicos serán adecuados para recibir el mobiliario, equipos, dispositivos médicos y las vacunas.

En Cuenca estarán habilitados para continuar con esta campaña masiva los centros de salud de Pumapungo, Mariano Estrella, Carlos Elizalde, Nicanor Merchán, Parque Iberia, Ricaurte, San Joaquín, El Valle, Tarqui y Molleturo. La atención será de lunes a viernes, de 08:00 a 17:00.

En estos centros, a partir del lunes 13 de septiembre del 2021 se atenderá a los rezagados, mayores de 18 años, que por alguna razón no se vacunaron. A ellos se les aplicará los biológicos AstraZeneca o CanSino.

También están convocados para la primera dosis los rezagados de 16 a 17 años y los adolescentes de 12 a 15 años, en articulación con la Zonal 6 del Ministerio de Educación, institución que ya extendió la convocatoria a la mayoría de los planteles educativos indicando la fecha, lugar y hora.

De forma paralela, las autoridades de los colegios empezaron a enviar a los representantes el documento para la aprobación o no de la vacunación. Las autoridades de Salud pidieron a la población no asistir en libre demanda, sino a través de la convocatoria correspondiente, para evitar aglomeraciones.