Así están las carreteras de Ecuador este sábado 10 de octubre

Fecha de publicación: 10 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

El feriado por la Independencia de Guayaquil llega a su segundo día este sábado 10 de octubre de 2026. Miles de personas cuentan con tres días de descanso, hasta el domingo 11, para viajar por el país. Sin embargo, las condiciones de las carreteras pueden modificar los recorridos, especialmente en sectores con afectaciones por las lluvias, deslizamientos, socavones y trabajos de mantenimiento. Los reportes del ECU 911 permiten conocer qué rutas presentan restricciones y cuáles mantienen el tránsito vehicular.

Carreteras de Ecuador con cierres y restricciones este 10 de octubre

Las principales carreteras del país amanecieron mayoritariamente habilitadas este sábado 10 de octubre. No obstante, varias provincias registran cierres, pasos parciales y circulación controlada.

Uno de los cierres corresponde a la vía Tixán–Alausí (E35), en Chimborazo, donde la pérdida de la calzada en el sector Casual impide la circulación.

El ECU 911 identifica dos alternativas para este tramo:

Guamote–García Moreno–Sibambe–Guasuntos–Cherlo–Charicando.

Tixán–Pueblo Viejo–Alausí, únicamente para vehículos de hasta 3,5 toneladas.

En la misma provincia, la vía Riobamba–Pallatanga–Guayaquil (E487) permite el tránsito con paso controlado. Entre las 06:00 y las 18:00, los conductores deben cumplir turnos de circulación alternada cada 30 minutos en varios sectores de Balbanera–Pallatanga–Cumandá, debido a trabajos de rehabilitación.

La carretera Riobamba–Penipe–Baños (E490) permanece habilitada, aunque las autoridades advierten sobre posibles cierres si se presentan lluvias.

Estado de las carreteras de Quito y Pichincha durante el feriado

Las principales rutas de ingreso y salida de Quito constan como habilitadas este sábado 10 de octubre.

Entre ellas están:

También permiten la circulación las carreteras Calacalí–San Miguel de los Bancos, San Miguel de los Bancos–Pedro Vicente Maldonado, Pedro Vicente Maldonado–Puerto Quito y Puerto Quito–Río Blanco.

La vía San Miguel de los Bancos–Las Mercedes también consta como habilitada.

La excepción dentro de este reporte corresponde a San Bernabé–El Salazar, que presenta circulación parcial por un socavón en el sector San Bernabé.

Vías de Guayas, Santa Elena y Manabí para viajar este sábado

Las principales carreteras que parten desde Guayaquil están habilitadas, según los reportes del ECU 911.

Entre ellas constan las rutas hacia Balao, Balzar, Bucay, Daule, El Triunfo, Milagro, Naranjal, Nobol, Samborondón y Yaguachi.

También permiten la circulación las siguientes carreteras:

Guayaquil–Progreso–Playas.

Guayaquil–Progreso–Salinas.

Guayaquil–Progreso–Santa Elena.

Ruta del Spondylus.

En Manabí, la situación es diferente. Cinco carreteras presentan restricciones por socavones:

San José de Chamanga–Pedernales: circulación parcial.

circulación parcial. Tosagua–Bahía: paso parcial en el sector Verdún.

paso parcial en el sector Verdún. Rocafuerte–Tosagua: restricción en el kilómetro 187.

restricción en el kilómetro 187. Canuto–Calceta: circulación parcial por un socavón.

circulación parcial por un socavón. Santa Ana–Olmedo: paso parcial.

Carreteras de Cotopaxi y Tungurahua con restricciones

En Cotopaxi, la carretera Latacunga–Zumbahua–Pilaló–La Maná (E30) presenta circulación parcial debido a varios deslizamientos entre los kilómetros 79 y 106.

Los conductores pueden utilizar como alternativa la ruta La Maná–Santo Domingo–Alóag–Machachi–Latacunga.

Por otra parte, las carreteras Latacunga–Quito y Latacunga–Salcedo–Ambato permanecen habilitadas.

En Tungurahua, la vía Ambato–Pelileo–Baños registra circulación parcial por un deslizamiento en el sector Valle Hermoso.

La carretera Baños–Puyo (E30) también presenta restricciones en varios puntos:

Agoyán, kilómetro 43: socavamiento.

San Jorge, kilómetro 48: pérdida de mesa vial.

Río Negro, kilómetro 63: colapso de un muro.

Estas afectaciones limitan la circulación entre Tungurahua y Pastaza.

Estado de las carreteras hacia la Amazonía este 10 de octubre

Las principales rutas que conectan Quito con Napo y otros destinos amazónicos permiten la circulación.

El reporte identifica como habilitadas las vías Pifo–Papallacta, Y de Baeza–Papallacta, Y de Baeza–Cosanga–Y de Narupa y Tena–Baeza.

También constan como habilitadas:

Tena–Archidona.

Tena–Puyo.

Tena–Ahuano.

Tena–Misahuallí.

Tena–Santa Clara–Puyo, dentro de la ruta reportada Puyo–Santa Clara–Tena.

Y de Narupa–Archidona.

Y de Narupa–Loreto.

Puerto Napo–Ahuano.

Ahuano–Chontapunta.

Chontapunta–Coca.

Coca–Loreto.

Coca–Dayuma.

Coca–Joya de los Sachas.

Joya de los Sachas–Lago Agrio.

El Chaco–Lago Agrio.

Aunque la carretera Coca–Joya de los Sachas consta como habilitada, existe una variante provisional en el kilómetro 15.

El reporte recomienda precaución al ingreso de San José de Guayusa por la pérdida de mesa vial que provocó la erosión del río Coca.

En Pastaza, las carreteras Puyo–Macas y Puyo–Arajuno también permiten la circulación.

Esmeraldas y Sucumbíos registran afectaciones viales

En Esmeraldas, varios tramos presentan circulación parcial entre los cantones Esmeraldas y Rioverde, así como en la carretera Viche–Quinindé.

También existen trabajos de mantenimiento en la E20, en los sectores Chucaple y Chinca.

En Sucumbíos, la carretera La Bonita–El Playón presenta circulación parcial por deslizamientos.

La vía Lago Agrio–El Reventador también registra restricciones por pérdida de calzada y socavamiento en distintos kilómetros.

El reporte del ECU 911 del sábado 10 de octubre también señala circulación parcial en Coca–Loreto, aunque el reporte vial regional de esta misma fecha la identifica como habilitada.

Por otra parte, las principales carreteras de Carchi e Imbabura constan como habilitadas.

Qué deben considerar los conductores durante el segundo día de feriado

Los reportes del sábado 10 de octubre muestran diferentes condiciones de circulación en las carreteras de Ecuador durante el feriado.

Algunas rutas permiten el tránsito normal, otras mantienen pasos parciales y determinados tramos requieren circulación controlada. También existen cierres por pérdida de calzada.

Los conductores que planifiquen desplazamientos durante el sábado 10 y domingo 11 de octubre deben revisar el estado de sus rutas antes de salir, especialmente en las carreteras con antecedentes de deslizamientos, socavones y trabajos de mantenimiento.

Las condiciones pueden cambiar por nuevas afectaciones o intervenciones viales durante el feriado.

Estado de las carreteras en Ecuador; preguntas frecuentes

❓ ¿Cómo están las carreteras de Ecuador este sábado 10 de octubre de 2026? Las principales carreteras del país están mayoritariamente habilitadas, aunque existen cierres, pasos parciales y circulación controlada en varias provincias. Contexto: Los reportes del ECU 911 identifican afectaciones por deslizamientos, socavones, pérdida de calzada y trabajos de mantenimiento durante el segundo día del feriado por la Independencia de Guayaquil. ❓ ¿Qué carreteras están cerradas durante el feriado de octubre? La vía Tixán–Alausí (E35), en Chimborazo, permanece cerrada por pérdida de calzada en el sector Casual. Contexto: El ECU 911 identifica como alternativas Guamote–García Moreno–Sibambe–Guasuntos–Cherlo–Charicando y Tixán–Pueblo Viejo–Alausí. Esta última permite únicamente vehículos de hasta 3,5 toneladas. ❓ ¿Cómo están las vías de ingreso y salida de Quito este 10 de octubre? Las principales carreteras de ingreso y salida de Quito constan como habilitadas. Contexto: Entre ellas están Quito–Machachi, Quito–Guayllabamba, Alóag–Santo Domingo, Pifo–Papallacta, Quito–Calacalí, Quito–Cayambe y Cayambe–Cajas. La vía San Bernabé–El Salazar presenta circulación parcial por un socavón. ❓ ¿Qué restricciones tiene la carretera Riobamba–Pallatanga–Guayaquil? La vía E487 permite la circulación mediante pasos controlados entre las 06:00 y las 18:00. Contexto: Los vehículos deben cumplir turnos de circulación alternada cada 30 minutos en varios sectores de Balbanera–Pallatanga–Cumandá, debido a trabajos de rehabilitación. ❓ ¿Cómo están las carreteras de Guayas y Santa Elena durante el feriado? Las principales carreteras que salen de Guayaquil y conectan con Santa Elena constan como habilitadas. Contexto: El reporte incluye Guayaquil–Progreso–Playas, Guayaquil–Progreso–Salinas, Guayaquil–Progreso–Santa Elena y la Ruta del Spondylus. También están habilitadas las rutas hacia Daule, Milagro, Samborondón, Naranjal y otros cantones. ❓ ¿Qué carreteras de Manabí presentan restricciones este sábado? Cinco carreteras de Manabí presentan circulación parcial por socavones. Contexto: Las afectaciones están en San José de Chamanga–Pedernales, Tosagua–Bahía, Rocafuerte–Tosagua, Canuto–Calceta y Santa Ana–Olmedo. El resto de las vías provinciales incluidas en el reporte permiten la circulación. ❓ ¿Cómo está la carretera Latacunga–La Maná durante el feriado? La vía Latacunga–Zumbahua–Pilaló–La Maná (E30) presenta circulación parcial por deslizamientos. Contexto: Las afectaciones se ubican entre los kilómetros 79 y 106. Como alternativa, los conductores pueden utilizar La Maná–Santo Domingo–Alóag–Machachi–Latacunga. ❓ ¿Qué restricciones existen en la carretera Baños–Puyo? La vía Baños–Puyo (E30) registra restricciones por socavamiento, pérdida de mesa vial y colapso de un muro. Contexto: Los puntos afectados son Agoyán, en el kilómetro 43; San Jorge, en el kilómetro 48; y Río Negro, en el kilómetro 63. Además, Ambato–Pelileo–Baños presenta circulación parcial por un deslizamiento en Valle Hermoso. ❓ ¿Están habilitadas las carreteras de Quito hacia la Amazonía? Las principales rutas desde Quito hacia Napo y otros destinos amazónicos constan como habilitadas. Contexto: El reporte incluye Pifo–Papallacta, Y de Baeza–Papallacta, Tena–Baeza, Tena–Archidona y Tena–Puyo. En Coca–Joya de los Sachas existe una variante provisional en el kilómetro 15 y se recomienda precaución cerca de San José de Guayusa. ❓ ¿Qué vías de Esmeraldas y Sucumbíos tienen problemas de circulación? Ambas provincias registran tramos con circulación parcial por afectaciones viales y trabajos de mantenimiento. Contexto: En Esmeraldas existen restricciones entre Esmeraldas y Rioverde y en Viche–Quinindé. En Sucumbíos presentan problemas La Bonita–El Playón y Lago Agrio–El Reventador. Los reportes del mismo día ofrecen información diferente sobre Coca–Loreto: uno señala paso parcial y otro la identifica como habilitada. ❓ ¿Qué deben revisar los conductores antes de viajar durante el feriado? Deben consultar el estado actualizado de las carreteras antes de salir, especialmente en rutas con restricciones. Contexto: Los reportes del ECU 911 del 10 de octubre identifican cierres, circulación alternada y pasos parciales. Las condiciones pueden cambiar por nuevas lluvias, deslizamientos, socavones o trabajos viales durante el sábado 10 y domingo 11 de octubre.



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