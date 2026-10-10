Así están las carreteras de Ecuador este sábado 10 de octubre

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El feriado por la Independencia de Guayaquil llega a su segundo día este sábado 10 de octubre de 2026. Miles de personas cuentan con tres días de descanso, hasta el domingo 11, para viajar por el país. Sin embargo, las condiciones de las carreteras pueden modificar los recorridos, especialmente en sectores con afectaciones por las lluvias, deslizamientos, socavones y trabajos de mantenimiento. Los reportes del ECU 911 permiten conocer qué rutas presentan restricciones y cuáles mantienen el tránsito vehicular.
Las principales carreteras del país amanecieron mayoritariamente habilitadas este sábado 10 de octubre. No obstante, varias provincias registran cierres, pasos parciales y circulación controlada.
Uno de los cierres corresponde a la vía Tixán–Alausí (E35), en Chimborazo, donde la pérdida de la calzada en el sector Casual impide la circulación.
El ECU 911 identifica dos alternativas para este tramo:
En la misma provincia, la vía Riobamba–Pallatanga–Guayaquil (E487) permite el tránsito con paso controlado. Entre las 06:00 y las 18:00, los conductores deben cumplir turnos de circulación alternada cada 30 minutos en varios sectores de Balbanera–Pallatanga–Cumandá, debido a trabajos de rehabilitación.
La carretera Riobamba–Penipe–Baños (E490) permanece habilitada, aunque las autoridades advierten sobre posibles cierres si se presentan lluvias.
Las principales rutas de ingreso y salida de Quito constan como habilitadas este sábado 10 de octubre.
Entre ellas están:
También permiten la circulación las carreteras Calacalí–San Miguel de los Bancos, San Miguel de los Bancos–Pedro Vicente Maldonado, Pedro Vicente Maldonado–Puerto Quito y Puerto Quito–Río Blanco.
La vía San Miguel de los Bancos–Las Mercedes también consta como habilitada.
La excepción dentro de este reporte corresponde a San Bernabé–El Salazar, que presenta circulación parcial por un socavón en el sector San Bernabé.
Las principales carreteras que parten desde Guayaquil están habilitadas, según los reportes del ECU 911.
Entre ellas constan las rutas hacia Balao, Balzar, Bucay, Daule, El Triunfo, Milagro, Naranjal, Nobol, Samborondón y Yaguachi.
También permiten la circulación las siguientes carreteras:
En Manabí, la situación es diferente. Cinco carreteras presentan restricciones por socavones:
En Cotopaxi, la carretera Latacunga–Zumbahua–Pilaló–La Maná (E30) presenta circulación parcial debido a varios deslizamientos entre los kilómetros 79 y 106.
Los conductores pueden utilizar como alternativa la ruta La Maná–Santo Domingo–Alóag–Machachi–Latacunga.
Por otra parte, las carreteras Latacunga–Quito y Latacunga–Salcedo–Ambato permanecen habilitadas.
En Tungurahua, la vía Ambato–Pelileo–Baños registra circulación parcial por un deslizamiento en el sector Valle Hermoso.
La carretera Baños–Puyo (E30) también presenta restricciones en varios puntos:
Estas afectaciones limitan la circulación entre Tungurahua y Pastaza.
Las principales rutas que conectan Quito con Napo y otros destinos amazónicos permiten la circulación.
El reporte identifica como habilitadas las vías Pifo–Papallacta, Y de Baeza–Papallacta, Y de Baeza–Cosanga–Y de Narupa y Tena–Baeza.
También constan como habilitadas:
Aunque la carretera Coca–Joya de los Sachas consta como habilitada, existe una variante provisional en el kilómetro 15.
El reporte recomienda precaución al ingreso de San José de Guayusa por la pérdida de mesa vial que provocó la erosión del río Coca.
En Pastaza, las carreteras Puyo–Macas y Puyo–Arajuno también permiten la circulación.
En Esmeraldas, varios tramos presentan circulación parcial entre los cantones Esmeraldas y Rioverde, así como en la carretera Viche–Quinindé.
También existen trabajos de mantenimiento en la E20, en los sectores Chucaple y Chinca.
En Sucumbíos, la carretera La Bonita–El Playón presenta circulación parcial por deslizamientos.
La vía Lago Agrio–El Reventador también registra restricciones por pérdida de calzada y socavamiento en distintos kilómetros.
El reporte del ECU 911 del sábado 10 de octubre también señala circulación parcial en Coca–Loreto, aunque el reporte vial regional de esta misma fecha la identifica como habilitada.
Por otra parte, las principales carreteras de Carchi e Imbabura constan como habilitadas.
Los reportes del sábado 10 de octubre muestran diferentes condiciones de circulación en las carreteras de Ecuador durante el feriado.
Algunas rutas permiten el tránsito normal, otras mantienen pasos parciales y determinados tramos requieren circulación controlada. También existen cierres por pérdida de calzada.
Los conductores que planifiquen desplazamientos durante el sábado 10 y domingo 11 de octubre deben revisar el estado de sus rutas antes de salir, especialmente en las carreteras con antecedentes de deslizamientos, socavones y trabajos de mantenimiento.
Las condiciones pueden cambiar por nuevas afectaciones o intervenciones viales durante el feriado.
Las principales carreteras del país están mayoritariamente habilitadas, aunque existen cierres, pasos parciales y circulación controlada en varias provincias. Contexto: Los reportes del ECU 911 identifican afectaciones por deslizamientos, socavones, pérdida de calzada y trabajos de mantenimiento durante el segundo día del feriado por la Independencia de Guayaquil.
La vía Tixán–Alausí (E35), en Chimborazo, permanece cerrada por pérdida de calzada en el sector Casual. Contexto: El ECU 911 identifica como alternativas Guamote–García Moreno–Sibambe–Guasuntos–Cherlo–Charicando y Tixán–Pueblo Viejo–Alausí. Esta última permite únicamente vehículos de hasta 3,5 toneladas.
Las principales carreteras de ingreso y salida de Quito constan como habilitadas. Contexto: Entre ellas están Quito–Machachi, Quito–Guayllabamba, Alóag–Santo Domingo, Pifo–Papallacta, Quito–Calacalí, Quito–Cayambe y Cayambe–Cajas. La vía San Bernabé–El Salazar presenta circulación parcial por un socavón.
La vía E487 permite la circulación mediante pasos controlados entre las 06:00 y las 18:00. Contexto: Los vehículos deben cumplir turnos de circulación alternada cada 30 minutos en varios sectores de Balbanera–Pallatanga–Cumandá, debido a trabajos de rehabilitación.
Las principales carreteras que salen de Guayaquil y conectan con Santa Elena constan como habilitadas. Contexto: El reporte incluye Guayaquil–Progreso–Playas, Guayaquil–Progreso–Salinas, Guayaquil–Progreso–Santa Elena y la Ruta del Spondylus. También están habilitadas las rutas hacia Daule, Milagro, Samborondón, Naranjal y otros cantones.
Cinco carreteras de Manabí presentan circulación parcial por socavones. Contexto: Las afectaciones están en San José de Chamanga–Pedernales, Tosagua–Bahía, Rocafuerte–Tosagua, Canuto–Calceta y Santa Ana–Olmedo. El resto de las vías provinciales incluidas en el reporte permiten la circulación.
La vía Latacunga–Zumbahua–Pilaló–La Maná (E30) presenta circulación parcial por deslizamientos. Contexto: Las afectaciones se ubican entre los kilómetros 79 y 106. Como alternativa, los conductores pueden utilizar La Maná–Santo Domingo–Alóag–Machachi–Latacunga.
La vía Baños–Puyo (E30) registra restricciones por socavamiento, pérdida de mesa vial y colapso de un muro. Contexto: Los puntos afectados son Agoyán, en el kilómetro 43; San Jorge, en el kilómetro 48; y Río Negro, en el kilómetro 63. Además, Ambato–Pelileo–Baños presenta circulación parcial por un deslizamiento en Valle Hermoso.
Las principales rutas desde Quito hacia Napo y otros destinos amazónicos constan como habilitadas. Contexto: El reporte incluye Pifo–Papallacta, Y de Baeza–Papallacta, Tena–Baeza, Tena–Archidona y Tena–Puyo. En Coca–Joya de los Sachas existe una variante provisional en el kilómetro 15 y se recomienda precaución cerca de San José de Guayusa.
Ambas provincias registran tramos con circulación parcial por afectaciones viales y trabajos de mantenimiento. Contexto: En Esmeraldas existen restricciones entre Esmeraldas y Rioverde y en Viche–Quinindé. En Sucumbíos presentan problemas La Bonita–El Playón y Lago Agrio–El Reventador. Los reportes del mismo día ofrecen información diferente sobre Coca–Loreto: uno señala paso parcial y otro la identifica como habilitada.
Deben consultar el estado actualizado de las carreteras antes de salir, especialmente en rutas con restricciones. Contexto: Los reportes del ECU 911 del 10 de octubre identifican cierres, circulación alternada y pasos parciales. Las condiciones pueden cambiar por nuevas lluvias, deslizamientos, socavones o trabajos viales durante el sábado 10 y domingo 11 de octubre.