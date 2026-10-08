Visitantes contarán con 6 000 servidores para resguardar su seguridad en Quito

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

La movilidad y el uso de los espacios recreativos en el Distrito Metropolitano contarán con resguardo continuo durante las tres jornadas de descanso por la Independencia de Guayaquil. De cara al desarrollo del feriado del 9 de Octubre en Quito, un contingente integrado por más de 6 000 servidores pertenecientes a las diversas dependencias municipales se desplegará en territorio desde la tarde de este jueves 8 hasta la noche del domingo 11 de octubre de 2026 para proteger a la ciudadanía.

Monitoreo preventivo durante el feriado del 9 de Octubre en Quito

La coordinación de los controles a lo largo del feriado del 9 de Octubre en Quito se articulará a través del Puesto de Mando Unificado (PMU). Esta mesa de vigilancia permanente opera desde las 14:00 del jueves 8 de octubre y se mantendrá activa hasta las 20:00 del domingo 11 de octubre.

Su finalidad principal consiste en efectuar el seguimiento en tiempo real del personal desplegado en calles y plazas, así como gestionar la respuesta inmediata frente a emergencias dentro del Plan Operativo Interinstitucional de Prevención, Seguridad, Orden y Control.

Vigilancia en terminales terrestres, balnearios y parques

Las tareas de supervisión y orden se enfocarán en puntos de alta concurrencia de viajeros y familias. Los equipos municipales reforzarán las inspecciones en las terminales terrestres de Quitumbe y Carcelén, canalizando los flujos de salida e ingreso a la capital.

Asimismo, se mantendrán patrullajes en parques urbanos tradicionales como La Carolina y La Alameda, sumando revisiones en balnearios públicos como Cununyacu y El Tingo para cuidar la convivencia de los bañistas.

Resguardo asignado a 29 espectáculos masivos

Un total de 1 510 efectivos se destinará exclusivamente a labores de orden, control del espacio público y prevención en 29 concentraciones multitudinarias programadas en la ciudad. Este grupo está distribuido entre 880 funcionarios de entidades metropolitanas, 600 uniformados de la Policía Nacional y 30 delegados directos en los Puestos de Mando Unificado.

Dentro de esa agenda, cinco eventos dispondrán de una supervisión especial: el cotejo de fútbol LDU vs. Barcelona, el concierto de Grupo Frontera, la función cultural de Sucre Viajero en Quitumbe, la jornada de Sucre Viajero en Lumbisí y el cierre de la Jornada Cultural Píntag 2026,

Preguntas frecuentes

❓ ¿Cuántos funcionarios cuidarán la seguridad en el feriado del 9 de Octubre en Quito?

Participarán más de 6.000 servidores de las entidades metropolitanas.

El personal estará desplegado en macrooperativos de control del espacio público, terminales terrestres, balnearios y ejes viales de la capital.

❓ ¿Qué horario tiene el Puesto de Mando Unificado en el feriado del 9 de Octubre en Quito?

Funciona desde las 14:00 del jueves 8 de octubre hasta las 20:00 del domingo 11 de octubre de 2026.

Esta central coordina en tiempo real las operaciones en territorio y atiende eventualidades surgidas durante el asueto por la Independencia de Guayaquil.

❓ ¿Qué parques y balnearios tendrán control durante el feriado del 9 de Octubre en Quito?

Los balnearios El Tingo y Cununyacu, junto a los parques La Carolina y La Alameda.

Los agentes municipales vigilarán la convivencia ciudadana y el orden en estas áreas recreativas de alta concurrencia familiar.

❓ ¿Qué espectáculos masivos tendrán vigilancia especial en el feriado del 9 de Octubre en Quito?

El partido LDU vs. Barcelona, el concierto de Grupo Frontera, Sucre Viajero en Quitumbe y Lumbisí, y la Jornada Cultural en Píntag.

Integran una lista de 29 concentraciones masivas resguardadas por 1.510 efectivos policiales y metropolitanos.

❓ ¿Qué terminales terrestres se vigilarán por el feriado del 9 de Octubre en Quito?

Las terminales terrestres de Quitumbe y Carcelén.

Las autoridades reforzarán la presencia operativa para inspeccionar el flujo y orden de pasajeros que viajan hacia distintos puntos del país.

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