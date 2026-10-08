Buses interprovinciales presentaron irregularidades previo al feriado del 9 de octubre

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

Durante la mañana de este 8 de octubre personal de entidades gubernamentales y municipales realizó un operativo de control en la Terminal Terrestre de Quitumbe, sur de Quito, el objetivo fue verificar el estado de los buses que trasladarán a miles de personas en el feriado del 9 de octubre.

Durante la inspección, en donde participaron la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), SRI, Ministerio de Transportes, Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), entre otras relacionadas con la movilidad y seguridad; se identificó que al menos 36 buses presentaron irregularidades. Según la ANT, se abrieron expedientes para estas unidades y se dará seguimiento a estos casos que podrían terminar en una posible sanción.

Por su parte la AMT revisó el estado de los neumáticos, parabrisas y el buen estado de las unidades. En caso de encontrarse con alguna falla, la entidad aseguró que se suspende el permiso de circulación de ese bus para precautelar la integridad de los ciudadanos.

Cerca de 67.000 personas saldrán de las terminales de Quito

Las terminales de buses de Quitumbe, sur de Quito, y Carcelén, norte de Quito, recibirán a miles de personas que aprovecharán el feriado del 9 de octubre para ir a sus provincias o para visitar otras ciudades de Ecuador. Desde Quitumbe se movilizarán 50.000. Esta terminal es la más grande de Quito y aquí operan cooperativas de transportes que llegan a todo el país; mientras que desde Carcelén se tiene previsto que 17.000 pasajeros salgan durante la tarde de este 8 de octubre y a lo largo del viernes 9 de octubre.

1.200 agentes metropolitanos de tránsito se desplegarán en el feriado

La Agencia Metropolitana de Tránsito anunció que este número de agentes estarán presentes en terminales terrestres para verificar que los buses interprovinciales no tengan daños mecánicos y cuenten con todos sus documentos en regla; pero también para controlar y apoyar con el tránsito en diferentes intersecciones de la ciudad.

En las terminales los fiscalizadores harán inspecciones físicas visuales para brindar mayor seguridad vial y evitar sinietros viales.

Recomendaciones al momento de manejar

El exceso de velocidad es el principal factor para un siniestro de tránsito, por eso se recomienda conducir dentro de los límites de velocidad permitidos, evitar distractores como pantallas o equipo electrónicos, no conducir en estado etílico y respetar las señales de tránsito, así como las advertencias de agentes de tránsito.

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