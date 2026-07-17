Amplían el plazo para votar por el diseño del Museo Nacional

El Ministerio de Infraestructura y Transporte extendió el proceso de votación ciudadana hasta las 20:00 horas del sábado 18 de julio de 2026 tras solucionar fallos técnicos en la plataforma de votación.

Ajustes en el proceso de votación ciudadana

El proceso para seleccionar el diseño arquitectónico del nuevo Museo Nacional del Ecuador experimentó cambios en su cronograma debido a inconvenientes técnicos.

Roberto Luque, ministro de Infraestructura y Transporte, confirmó que la plataforma digital destinada a la votación presentó intermitencias durante su jornada inicial.

Ante este inconveniente, la autoridad anunció que el plazo para que la ciudadanía pueda comparar y elegir su propuesta favorita se extenderá hasta las 20:00 horas del sábado 18 de julio de 2026.

La extensión busca garantizar que todos los quiteños y ecuatorianos interesados tengan la oportunidad de participar en la elección del nuevo ícono cultural del país, accediendo al portal oficial.

Evaluación técnica y finalistas

Este proceso de elección combina una fase técnica, que representa el 85 % del puntaje, con la consulta ciudadana que complementa el 15 % restante.

La evaluación técnica, tal como lo publicó este Medio el viernes 17 de julio de 2026, fue ejecutada por un jurado compuesto por los arquitectos Mathieu de Genot, Christian Wiese y Lu Junliang, con la asesoría en museografía de Fernanda Ponce.

Tras la revisión de 10 equipos preseleccionados por el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, se oficializaron los resultados ante la Notaría Sexta del cantón Quito, a cargo de Tamara Garcés.

Los tres consorcios finalistas que buscan convertir sus anteproyectos en la nueva sede cultural del Ecuador son: B70 720 Arquitectura, el equipo LERA Sanaa y el consorcio conformado por A0-CPA-JHS Mario Cucinella Architects.

Roberto Luque confirmó que el Ministerio solventó los problemas técnicos en la plataforma. • Cuenta (X) ministro Roberto Luque

La documentación técnica y el resumen de experiencia de cada firma están disponibles para la ciudadanía en la plataforma web habilitada, permitiendo un proceso de comparación transparente antes de emitir el voto.

Roberto Luque confirmó que el Ministerio solventó los problemas técnicos en la plataforma. • Cuenta (X) ministro Roberto Luque

Participación nacional

Según lo establecido por la cartera de Estado, los votos registrados hasta el nuevo horario límite se integrarán en la deliberación final que determinará al ganador de este concurso público.

El Gobierno Nacional enfatizó que la participación de la población en la construcción de este espacio es fundamental para asegurar que la infraestructura refleje la identidad y el legado cultural de los ecuatorianos.

Preguntas frecuentes sobre el proceso de votación para seleccionar el diseño del nuevo Museo Nacional

❓ ¿Hasta cuándo puedo votar por el diseño del Museo Nacional?

El plazo de votación se extendió hasta mañana, sábado 18 de julio de 2026, a las 20:00. Esta medida fue adoptada por las autoridades tras la solución de intermitencias técnicas en la plataforma digital, permitiendo que más ciudadanos puedan emitir su criterio.

❓ ¿Por qué hubo un cambio en el cronograma de votación?

La extensión responde a la necesidad de compensar el tiempo de inactividad causado por intermitencias técnicas en el sitio web de votación. El Ministerio de Infraestructura y Transporte aseguró que las fallas fueron superadas y que el sistema está habilitado para recibir votos de manera estable.

❓ ¿Qué estudios de arquitectura continúan en la competencia final?

Los consorcios finalistas son B70 720 Arquitectura, LERA SANAA y A0-CPA-JHS Mario Cucinella Architects. Estos equipos fueron seleccionados mediante una rigurosa evaluación técnica certificada ante notario público, superando una fase inicial de diez participantes.

❓ ¿Cómo se garantiza la transparencia de este proceso?

La evaluación técnica fue certificada ante la Notaría Sexta del cantón Quito, a cargo de Tamara Garcés, y el proceso cuenta con una metodología pública.

La intervención notarial y la participación de un jurado internacional de arquitectos y especialistas en museografía buscan otorgar legitimidad y transparencia al concurso.

❓ ¿Dónde puedo encontrar información sobre las propuestas finalistas?

La información detallada sobre la trayectoria y los conceptos arquitectónicos de cada finalista se encuentra en la web oficial. El sitio web permite a los usuarios comparar las tres opciones antes de decidir su voto, promoviendo una elección informada por parte de la ciudadanía quiteña y ecuatoriana.

Te recomendamos