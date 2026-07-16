Proyecto del nuevo Museo Nacional entra en fase de votación

El Ministerio de Infraestructura y Transporte avanza hacia la recta final para seleccionar el diseño del nuevo Museo Nacional del Ecuador. Diez firmas arquitectónicas compiten en esta fase definitiva, donde los ciudadanos tendrán la última palabra mediante votación.

El proceso técnico en su etapa final

Bajo la gestión de Roberto Luque, el Ministerio ha consolidado el proceso de selección para la nueva sede del Museo Nacional del Ecuador (MuNa). Tras revisar las propuestas presentadas, diez equipos de arquitectura han ratificado su interés en continuar en la contienda.

Actualmente, un jurado especializado evalúa minuciosamente los anteproyectos, aplicando una metodología que pondera:

Calidad arquitectónica

arquitectónica Funcionalidad

Sostenibilidad

Integración urbana

urbana Propuesta museográfica

El cronograma establecido exige que el jurado entregue el informe técnico con los resultados de la evaluación a la Empresa Pública de Vivienda y Desarrollo Urbano EP este 17 de julio, antes de las 08:00 horas.

De este análisis se desprenderán los tres proyectos finalistas que pasarán a la fase de exposición pública.

Participación ciudadana para una obra icónica

Una vez seleccionadas las tres propuestas finalistas, estas se publicarán en el sitio web oficial de la Empresa Pública de Vivienda y Desarrollo Urbano EP. El objetivo de esta transparencia es permitir que la ciudadanía conozca, compare y evalúe personalmente cada diseño.

La elección final del proyecto ganador, que se convertirá en un nuevo ícono de Quito, según el ministro Roberto Luque, y un referente cultural para todo el Ecuador, contará con el voto directo de la población.

Este mecanismo busca que la infraestructura no solo cumpla con estándares técnicos de alto nivel, sino que sea un motivo de orgullo nacional, validado democráticamente por los ciudadanos.

El Ministerio ha subrayado que este esquema de trabajo garantiza un concurso técnico, transparente y altamente participativo.

Preguntas frecuentes sobre el proceso de selección del nuevo Museo Nacional del Ecuador

❓ ¿Cuántos equipos arquitectónicos siguen en la competencia?

Diez equipos de arquitectura manifestaron su interés y permanecen en la etapa final del concurso. Estas diez firmas han sido evaluadas bajo una metodología técnica que considera la funcionalidad, sostenibilidad y calidad arquitectónica, de las cuales se derivarán los tres finalistas.

❓ ¿Cuándo se conocerán los diseños finalistas?

Los tres proyectos finalistas serán anunciados tras la entrega del informe del jurado a la Empresa Pública de Vivienda y Desarrollo Urbano EP, programada para este 17 de julio.

El jurado técnico entregará los resultados de la evaluación antes de las 08:00 de dicho día, tras lo cual se habilitará la publicación para el conocimiento público.

❓ ¿Cómo será la participación de la ciudadanía?

Los ciudadanos podrán ingresar al sitio web oficial de la Empresa Pública de Vivienda y Desarrollo Urbano EP para comparar los diseños y emitir su voto.

El Gobierno ha implementado este modelo de elección como parte de un proceso transparente y participativo, permitiendo que la población incida en el diseño final del museo.

❓ ¿Qué criterios se evalúan para elegir al ganador?

El jurado considera la calidad arquitectónica, funcionalidad, sostenibilidad, integración urbana y la propuesta museográfica.

Estos elementos técnicos aseguran que la infraestructura resultante cumpla con los estándares internacionales necesarios para un centro cultural de la importancia del MuNa.

❓ ¿Dónde estará ubicado el nuevo Museo Nacional?

El proyecto está destinado a ubicarse en Quito, en las avenidas De la República y Eloy Alfaro. La construcción de esta nueva sede busca convertir al edificio en un ícono urbano para la capital y un espacio de orgullo para todos los ecuatorianos.