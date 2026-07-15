Así será la selección del diseño del nuevo Museo Nacional del Ecuador

La Empresa Pública de Vivienda y Desarrollo Urbano (EP) presentó la metodología de evaluación técnica que aplicará en la etapa final del proceso para seleccionar el diseño del anteproyecto del nuevo Museo Nacional del Ecuador. Este mecanismo define las reglas que guiarán esta fase y prioriza criterios técnicos, transparencia, participación ciudadana y seguridad jurídica.

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La entidad señaló que esta metodología responde a las obligaciones contractuales y a las decisiones adoptadas durante el proceso. Además, busca garantizar una evaluación con estándares técnicos para escoger la propuesta que dará forma a una de las obras culturales más importantes del país.

Nueve equipos avanzan a la fase final

Hasta el momento, nueve equipos finalistas presentaron sus manifestaciones de interés para continuar en el proceso. La Empresa Pública informó que el plazo para que los demás equipos confirmen su participación en esta etapa finalizará el martes 15 de julio de 2026, a las 12:00 horas.

La metodología mantiene como elemento principal la evaluación especializada de las propuestas. Para esta fase, un jurado técnico revisará los proyectos que superaron las evaluaciones de la etapa anterior.

Composición del jurado técnico

El jurado estará conformado por los arquitectos Mathieu de Genot, Christian Wiese y Lu Junliang. También participará la especialista en museografía Fernanda Ponce, quien acompañará el análisis de las propuestas finalistas.

Criterios de evaluación

Los expertos evaluarán cada proyecto con base en seis criterios definidos por la Empresa Pública:

Calidad conceptual y arquitectónica.

Implantación urbana y paisajística.

Resolución programática y funcional.

Integración conceptual de la propuesta museográfica.

Viabilidad técnica, sostenibilidad, conservación preventiva y accesibilidad.

Calidad gráfica y claridad de la presentación.

La calificación del jurado representará el 85 % del puntaje final. Con este porcentaje, la institución busca sostener un proceso centrado en la excelencia técnica y el rigor profesional.

La ciudadanía participará en la calificación final

Después de la evaluación técnica, las tres propuestas con las mejores calificaciones pasarán a una etapa de participación ciudadana. La Empresa Pública publicará esos proyectos en una plataforma digital desde las 12:00 del viernes 17 de julio hasta las 18:00 del sábado 18 de julio de 2026.

Durante ese periodo, la ciudadanía podrá revisar las propuestas y expresar su preferencia. La participación ciudadana tendrá un peso del 15 % dentro de la calificación total.

La entidad explicó que este mecanismo complementará la valoración técnica realizada por el jurado. Además, permitirá fortalecer la legitimidad del proceso de selección para elegir el diseño del futuro Museo Nacional del Ecuador.

Compromiso con un proceso transparente

Con la aplicación de esta metodología, la Empresa Pública de Vivienda y Desarrollo Urbano reafirmó su compromiso de desarrollar un proceso transparente, técnico y participativo. El objetivo es seleccionar el diseño del anteproyecto que dará vida al nuevo Museo Nacional del Ecuador, una obra concebida para fortalecer el patrimonio cultural, la historia, la cultura y la identidad del país.

[BOLETÍN] Conoce cómo se desarrollará el proceso que definirá el diseño del anteproyecto del nuevo Museo Nacional del Ecuador, a través de una evaluación técnica y un mecanismo de participación ciudadana, fundamentales para seleccionar la propuesta ganadora.



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