Votación ciudadana decidirá el diseño del nuevo Museo Nacional

El Ministerio de Infraestructura y Transporte oficializó la metodología técnica y los plazos para la elección definitiva del diseño arquitectónico del nuevo Museo Nacional del Ecuador (MuNa).

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Tras una fase de ajustes en el proceso, nueve estudios de arquitectura confirmaron su participación en esta etapa final. Esta fase combina el rigor de un panel de expertos internacionales con la opinión directa de la ciudadanía.

La evaluación técnica y el jurado especializado

El proceso de selección prioriza el criterio técnico, otorgando un 85 % del puntaje total a la valoración de expertos. El jurado encargado de esta fase está compuesto por reconocidos arquitectos con trayectoria nacional e internacional: Mathieu de Genot, Christian Wiese y Lu Junliang.

Además, el equipo cuenta con la asesoría especializada en museografía a cargo de Fernanda Ponce.

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Para garantizar la excelencia arquitectónica, los proyectos serán evaluados bajo una matriz que contempla seis criterios fundamentales:

Calidad conceptual y arquitectónica.

y arquitectónica. Implantación urbana y paisajística.

y paisajística. Resolución programática y funcional.

y funcional. Integración conceptual de la propuesta museográfica.

de la propuesta museográfica. Viabilidad técnica , sostenibilidad, conservación preventiva y accesibilidad.

, sostenibilidad, conservación preventiva y accesibilidad. Calidad gráfica y claridad de presentación.

Participación ciudadana y fechas clave

El componente participativo representará el 15 % de la calificación final, permitiendo que los ecuatorianos incidan en la elección del proyecto que se convertirá en un ícono urbano para Quito, según el ministro Luque.

Para este fin, se habilitará una plataforma digital donde se exhibirán las tres propuestas con mejor calificación técnica.

La ciudadanía podrá emitir su voto entre las 12:00 del viernes 17 de julio y las 18:00 del sábado 18 de julio de 2026. Durante este periodo, los participantes deberán registrar su número de cédula para validar el sufragio.

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Además de la votación, los usuarios tendrán la oportunidad de seleccionar características específicas que deseen ver implementadas en el museo. Estos insumos serán integrados en la deliberación del jurado.

El ministro Roberto Luque destacó que este modelo busca equilibrar la excelencia técnica con la transparencia y el sentir de la población, asegurando que la obra cumpla con estándares de calidad a la altura del patrimonio cultural del país.