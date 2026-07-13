Seis firmas continúan en la carrera por diseñar el Museo Nacional

El ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, confirmó avances en el proceso para definir el diseño del nuevo Museo Nacional del Ecuador (MuNa).

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Tras una nueva convocatoria para repetir la fase final del concurso, seis estudios de arquitectura han ratificado su interés en el proyecto. Sin embargo, la iniciativa enfrenta el rechazo de otros participantes que cuestionan la claridad de las reglas.

Metodología para evaluar propuestas arquitectónicas

El ministro Roberto Luque informó a través de sus canales oficiales que la Empresa Pública de Vivienda y Desarrollo Urbano gestiona el contacto con las firmas.

Según el funcionario, el objetivo es transparentar los pasos a seguir y presentar este martes 14 de julio de 2026 la metodología técnica que se utilizará para evaluar los proyectos y seleccionar la propuesta ganadora.

“Se va a elegir, junto a ustedes, un diseño que nos enorgullezca: un ícono de Quito y epicentro de la cultura del Ecuador“.

Divisiones entre los participantes del concurso

La reactivación del concurso ocurre tras la decisión gubernamental de descartar el diseño ganador original, denominado “Ecos del Sol”, elaborado por el estudio español Campo Baeza y la firma ecuatoriana Maoda.

Esta resolución provocó una fuerte controversia en el gremio arquitectónico y en la escena cultural, incluso derivando en la renuncia de la viceministra de Cultura, Romina Muñoz.

Reacciones ante la nueva convocatoria

Ante la invitación del Ejecutivo para reiniciar la fase final, varios estudios han declinado la oferta. Najas Arquitectos, en conjunto con Arata Isozaki & Associates y MORF, anunció formalmente que no participará.

El estudio argumentó que la nueva convocatoria carece de las “condiciones, reglas y garantías institucionales necesarias para asumir responsablemente una nueva evaluación”.

COMUNICADO: Fuimos convocados por @desarrollourbep para continuar con la “nueva etapa” del Museo Nacional del Ecuador. Por falta de reglas claras y procesos verificables, declinamos la invitación. Gracias pic.twitter.com/Lo1gYrCePQ — Esteban Najas Raad (@enajas) July 14, 2026

En su comunicado, la firma enfatizó que un proyecto de la envergadura del Museo Nacional, estimado en 100 millones de dólares, exige normas estables y verificables para garantizar la confianza en el proceso.

No deje de leer: Nuevo Museo Nacional del Ecuador entra en fase final para elegir su diseño

Opiniones críticas sobre el proceso

Por su parte, el arquitecto Handel Guayasamín también confirmó que su equipo no formará parte de esta etapa. En declaraciones a medios de comunicación, el profesional calificó el procedimiento de “patraña” y realizó un llamado a los 17 estudios participantes originales para que se nieguen a continuar, argumentando que el proceso previo quedó deslegitimado.

Informe extra: Museo Nacional del Ecuador

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