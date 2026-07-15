Carlos Montalvo Puente deja el MuNa en medio de controversia

Carlos Montalvo Puente formalizó su dimisión irrevocable a la dirección del Museo Nacional del Ecuador (MuNa) en un momento de tensión institucional, tras el fallido concurso para el nuevo edificio de la institución.

Una renuncia en medio de la controversia

El director del Museo Nacional del Ecuador, Carlos Montalvo Puente, anunció su salida tras presentar una renuncia irrevocable. La decisión fue oficializada el miércoles 15 de julio de 2026. Sin embargo, el funcionario precisó en un comunicado en sus redes sociales que la dimisión fue entregada el lunes 13 de julio.

Montalvo, quien ocupaba el cargo desde el 1 de septiembre de 2025, aseguró que su partida responde a una iniciativa propia y descartó cualquier tipo de presión externa.

En una publicación de est Medio del 9 de julio de 2026, se dio a conocer que Romina Muñoz salió del Viceministerio de Cultura tras debate por el Museo Nacional “Ecos del Sol”, diseño elegido tras el concurso.

En el pronunciamiento público de Carlos Montalvo, asegura que busca cerrar esta etapa profesional para retomar sus labores en la academia. “Agradezco haber tenido la oportunidad de servir a la ciudadanía desde tal posición”, manifestó el historiador del arte.

El futuro de la gestión institucional

Tras la salida de Montalvo Puente, el Ministerio de Cultura y Patrimonio deberá definir quién asumirá, de manera temporal o definitiva, la conducción del Museo Nacional del Ecuador.

La institución se encuentra en una etapa de reorganización administrativa, marcada por la necesidad de resolver la controversia sobre la infraestructura que albergará sus colecciones y el modelo de participación ciudadana para elegir el diseño definitivo del nuevo edificio.

El MuNa es reconocido como uno de los espacios más importantes para la conservación y exhibición del patrimonio histórico y cultural del país. Por ello, la definición de su nueva sede y su liderazgo se mantienen como proyectos estratégicos para la cartera de Cultura en el corto plazo.

Trayectoria y contexto institucional

Carlos Montalvo Puente posee una formación académica destacada, incluyendo un doctorado (Ph.D.) obtenido en la Universidad de Roma La Sapienza, en Italia.

Antes de asumir la dirección del MuNa, desarrolló una amplia trayectoria como investigador y curador, colaborando con instituciones como el Museo de Arte Precolombino Casa del Alabado.

Su experiencia profesional incluye proyectos de catalogación en el Centro Cultural Metropolitano entre 2022 y 2023, así como investigaciones arqueológicas tanto en Ecuador como en Italia, donde colaboró con el Grupo Celti d’Italia.

La dimisión de Montalvo se suma a otros cambios en el sector cultural. El pasado 9 de julio, Romina Muñoz dejó su cargo como viceministra de Cultura en un escenario de reorganización institucional.

Por su parte, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, informó el 14 de julio que el proceso para definir el diseño definitivo del museo continúa, con nueve estudios arquitectónicos que han ratificado su participación en la fase final para la edificación proyectada en el sector La Pradera, en Quito.

Preguntas frecuentes sobre la selección del diseño nuevo Museo Nacional del Ecuador

❓ ¿Quién renunció a la dirección del Museo Nacional del Ecuador?

Carlos Montalvo Puente, quien ocupaba el cargo desde septiembre de 2025. El arqueólogo e historiador del arte presentó su renuncia de carácter irrevocable el lunes 13 de julio de 2026, citando motivos personales y su deseo de regresar a la vida académica.

❓ ¿Por qué se vincula la salida de Montalvo con la polémica del MuNa?

Su renuncia ocurre en medio del debate público por el concurso arquitectónico para la nueva sede del museo en el sector La Pradera. La institución enfrentó críticas tras la elección del diseño ‘Ecos del Sol’, lo que llevó al Gobierno a descartar dicha propuesta y convocar a una nueva fase de selección con un jurado distinto y participación ciudadana.

❓ ¿Qué trayectoria profesional tenía el exdirector antes de este cargo?

Montalvo es un arqueólogo con doctorado por la Universidad de Roma La Sapienza, con experiencia en museografía e investigación. Se desempeñó previamente como curador e investigador en el Museo de Arte Precolombino Casa del Alabado y realizó labores de catalogación en el Centro Cultural Metropolitano. Además, participó en proyectos arqueológicos en Ecuador e Italia.

❓ ¿La renuncia de Montalvo es un hecho aislado?

No, se suma a la reciente salida de Romina Muñoz, quien dejó el viceministerio de Cultura el 9 de julio de 2026. Ambos movimientos en el sector cultural se producen en un contexto de reorganización y controversias administrativas vinculadas al proyecto del nuevo edificio del Museo Nacional.

❓ ¿Qué sucederá con el concurso del nuevo Museo Nacional tras esta salida?

El proceso de selección para el diseño arquitectónico sigue en curso bajo la gestión del Gobierno Nacional. Según informó el ministro Roberto Luque, nueve estudios arquitectónicos continúan en competencia tras ratificar su participación para diseñar la obra que se levantará en el sector La Pradera, en Quito.

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