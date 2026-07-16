Lo que aún no sabes detrás del Museo Nacional del Ecuador

En el remate sur del parque La Carolina se construirá un museo de 100 millones de dólares. Pero mientras el país discute el diseño del futuro Museo Nacional del Ecuador (MuNa), nadie pregunta si el Municipio de Quito ya dio luz verde para construir ahí. La respuesta, por ahora, es no.

📍 Un parque, un museo y una pregunta de cajón

A diario, los quiteños trotan, pasean a sus perros o hacen yoga en el extremo sur del parque La Carolina. Pero muchos no saben que ese pedazo de ciudad concentra una de las decisiones urbanas más importantes que Quito tomará en esta década.

Ahí, en la intersección de las avenidas Eloy Alfaro y De la República, el Gobierno anunció el 6 de julio al ganador del concurso para diseñar el MuNa: la propuesta ‘Ecos del Sol’, del estudio Campo Baeza junto a Maoda. Pero esta decisión no cerró el debate. Lo abrió.

En redes sociales creció el rechazo al diseño. Y el 10 de julio, el propio Gobierno desconoció el fallo de su jurado y convocó a una nueva fase de evaluación entre los finalistas. Al menos ocho estudios, incluido el equipo ganador, ya anunciaron que no participarán de nuevo.

Hasta ahora toda la discusión gira alrededor de esta pregunta: ¿Cómo debe verse el museo? Pero hay otra pregunta relevante: ¿Está listo, legalmente, el suelo donde se quiere construir?

🧾 Dos predios estratégicos de Quito

El otro protagonista de esta historia casi nunca aparece en la conversación pública. Se llama Fideicomiso Inmobiliario La Pradera y es dueño del predio contiguo al del MuNa, según el Informe de Regulación Metropolitana (IRM) que el Municipio de Quito emite por cada terreno.

El predio del museo mide 13 004 m2 y tiene un avalúo catastral de 11,7 millones de dólares; el Estado lo donó a través de Inmobiliar. El predio del fideicomiso mide 15 212 m2 y su avalúo llega a 8,8 millones de dólares. Dos dueños distintos, pero ninguno de los dos puede levantarse sin el otro, según la norma.

🏛️ La norma que obliga a los dos predios a ir juntos

Así es. El terreno del MuNa no se puede desarrollar por su cuenta. Así lo estableció el Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS), que el Concejo Metropolitano aprobó en 2024. Ese predio forma parte de una Unidad de Actuación Urbanística (UAU). Se trata de una figura legal que obliga a dos terrenos vecinos -en este caso uno público y uno privado- a transformarse juntos, bajo las mismas reglas.

Esa figura funciona como un intercambio. El Municipio de Quito permite que los predios de una UAU accedan a beneficios urbanísticos especiales, pero solo si a cambio los promotores de ambos predios entregan algo concreto a la ciudad: obra pública, infraestructura o espacio que sirva a todo el sector, no solo al proyecto. Eso es lo que la norma llama ‘cargas urbanísticas‘.

“Las cargas son justamente para evitar que se gentrifique o que se exceda la capacidad de la zona por temas de movilidad y de servicios básicos”, explicó el concejal Adrián Ibarra, presidente de la Comisión de Uso de Suelo del Concejo Metropolitano.

Por eso el Museo Nacional, que tiene 1,2 millones de bienes patrimoniales, no se puede leer solo como arquitectura. Junto con el predio vecino forma la mitad de un pacto urbano que, si se aprueba algún día, debe beneficiar a todo Quito, no solo a quienes construyen.

🏗️ Más altura a cambio de más ciudad

¿De cuánta altura se habla? El predio del museo puede construir, sin pedir nada especial, hasta cuatro pisos. El espacio del Fideicomiso Inmobiliario La Pradera, hasta 12. Pero ambos aparecen en los documentos catastrales con un techo mucho más alto: 24 pisos cada uno.

Esa diferencia -20 pisos adicionales en un caso y 12 en el otro- es exactamente lo que está en juego en esta UAU La Pradera. Para llegar a esa altura, los promotores deben entregarle a la ciudad cargas urbanísticas concretas: conectar la red vial entre las avenidas Amazonas, De la República y Eloy Alfaro con las calles La Pradera y San Salvador, incorporar una red de movilidad activa para peatones y ciclistas, y construir un parque lineal que atraviese el sector.

La Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda (EPMHV) explicó a EL COMERCIO que ese cálculo no es arbitrario. El PUGS “define el uso del suelo, la edificabilidad básica y la edificabilidad máxima en base a un análisis previo de la capacidad de carga del suelo que incluye la capacidad de redes, vías y otros sistemas de soporte”, precisó la entidad por escrito. Es decir: cuánto se puede construir depende de cuánta ciudad -agua, calles, transporte- puede soportar esa esquina. “La propuesta que presenten los promotores no podrá superar la edificabilidad máxima establecida por el PUGS”.

⚖️ Estar en el PUGS no es tener permiso para construir

La Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial (SHOT) explicó a este medio este 14 de julio, que la UAU La Pradera todavía no tiene resolución administrativa que apruebe el proyecto urbanístico.

Pero eso no paraliza todo: se pueden desarrollar diseños mientras la UAU se formula, porque para calcular la edificabilidad y las cargas primero hay que saber cuántos metros cuadrados se van a construir. Por eso el concurso para el diseño del MuNa pudo avanzar sin tropiezos legales.

Lo que no se puede hacer es construir. Sin esa resolución no procede ningún permiso ni licencia, porque la edificabilidad definitiva depende de ese acto administrativo. Recién cuando se emita, los promotores podrán tramitar los certificados correspondientes y, después, la licencia de construcción.

Ibarra confirma la misma ruta desde el Concejo. No hay plan parcial adicional: la edificabilidad se define directamente en la UAU dentro del PUGS. Y la Comisión de Uso de Suelo, dice, no ha conocido ninguna resolución de la SHOT en su periodo, porque es esa secretaría -no la Comisión- la que analiza el expediente y resuelve.

Además, la SHOT insiste en que llegar a los 24 pisos depende de que se apruebe el reparto de cargas y beneficios y de que se cumplan esas cargas -infraestructura, equipamiento, suelo urbanizado o vivienda social, entre otros mecanismos. Mientras eso no ocurra, esa altura es solo una posibilidad prevista en la norma, no un derecho que los propietarios ya tengan en la mano.

🕰️ Dos años de trámite que camina a otro ritmo

Y para llegar a esa resolución administrativa falta un paso previo: el informe técnico y legal de pertinencia de la UAU La Pradera. Esto, según la propia EPMHV, es el sustento que antecede a la decisión final de la SHOT.

Ese informe tampoco existe todavía. La EPMHV explicó este el 15 de julio, que el trámite sigue en proceso y que, por eso, tampoco hay licencia de construcción o subdivisión posible: esa licencia solo procede con la resolución ya aprobada. Y añadió un dato clave: los promotores y propietarios de ambos predios presentaron el pedido para iniciar la gestión de la UAU el 31 de mayo de 2024.

Han pasado más de dos años. Y no se ha elaborado el informe técnico legal, por tanto no se ha suscrito la resolución administrativa de esta UAU La Pradera.

Pero, mientras ese trámite duerme en los cajones municipales, el primer concurso de diseño del museo avanzó a otra velocidad. Recibió 148 propuestas de más de 20 países. Eligió un ganador. Y desató una crisis pública que lo tumbó. Ahora va un segundo concurso, con al menos nueve estudios confirmados.

Esta vez habrá voto ciudadano: las tres propuestas mejor calificadas en la evaluación técnica se publicarán este viernes 17 y sábado 18 de julio en una plataforma digital, donde cualquier persona podrá registrar su cédula y votar por su diseño favorito. Esa votación pesará el 15% de la calificación final. Todo, de nuevo, en cuestión de semanas.

El cronograma oficial prevé que la construcción del museo empiece en 2027. Hasta el cierre de este reportaje, ninguna autoridad estatal ha explicado públicamente si ese cronograma contempla que la UAU todavía no está resuelta.

🏙️ 10 predios forman parte de UAU’S en Quito

Este no es un trámite lento porque el caso sea conflictivo. Es, más bien, la norma.

🖼️ Ibarra propone una ciudad museo, no un edificio

Al margen del trámite legal, Ibarra tiene una opinión propia sobre el debate del diseño, que él mismo marca como “un criterio absolutamente personal”: más allá de si el edificio es bonito o feo, cree que la verdadera discusión debería ser otra.

Para él, Quito ya reúne las condiciones para convertirse en lo que llama una “ciudad museo”: un circuito de espacios patrimoniales conectado por el transporte público, como existe en París, Barcelona, Toledo o Washington con su red de museos Smithsonianos. Según las cifras que maneja, el distrito metropolitano cuenta con 30 espacios culturales y tres museos de sitio.

Ese modelo, dice, aprovecharía mejor los 100 millones de dólares que el Gobierno destinó al MuNa: fortalecer la infraestructura cultural que ya existe en distintos puntos de la ciudad, en lugar de concentrar todo el patrimonio en un solo edificio nuevo.

❓ La pregunta que sigue abierta

La UAU existe para garantizar que la ciudad reciba cargas urbanísticas a cambio de cada piso adicional que el Municipio de Quito autorice. Pero, si algún día la SHOT concreta la firma de esa resolución ¿Quién auditará que los promotores realmente cumplan esas cargas?

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Las 5 preguntas sobre los permisos de la UAU La Pradera

❓ ¿Por qué el Museo Nacional del Ecuador no tiene permiso de construcción? El terreno forma parte de la UAU La Pradera, una unidad urbanística que todavía no tiene resolución administrativa aprobada por la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial (SHOT) de Quito. Los promotores pidieron iniciar ese trámite el 31 de mayo de 2024. Han pasado más de dos años y, según confirmó la SHOT por escrito, sin esa resolución no procede ningún permiso ni licencia de construcción. Se puede diseñar el museo, como ha ocurrido con el concurso arquitectónico, pero no se puede construir hasta que el Municipio resuelva el reparto de cargas y beneficios de la UAU. ❓ ¿Qué es la UAU La Pradera? Es la Unidad de Actuación Urbanística que obliga al predio del Museo Nacional y al predio vecino del Fideicomiso Inmobiliario La Pradera a desarrollarse juntos, bajo las mismas reglas del Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS) de Quito. Es un mecanismo municipal mediante el cual dos o más predios acceden a mayor altura de construcción a cambio de entregar cargas urbanísticas a la ciudad, como vías, movilidad activa o un parque lineal. Ambos predios podrían llegar a 24 pisos, pero solo si se aprueba el reparto de cargas y beneficios. ❓ ¿Cuándo se podrá construir el Museo Nacional del Ecuador? El Gobierno prevé iniciar la construcción en 2027, pero esa fecha depende de un trámite municipal que, hasta julio de 2026, sigue sin resolverse. Sin esa resolución, la SHOT confirmó que no procede ninguna licencia de construcción, sin importar cuánto avance el concurso de diseño arquitectónico. ❓ ¿Quién es dueño del terreno junto al Museo Nacional del Ecuador? El predio vecino al del museo pertenece al Fideicomiso Inmobiliario La Pradera, según el Informe de Regulación Metropolitana (IRM) del Municipio de Quito. Ese terreno mide 15.212 metros cuadrados y tiene un avalúo catastral de 8,8 millones de dólares. Está asentado sobre una quebrada rellena, por lo que necesita un estudio de suelos antes de edificar. ❓ ¿Cuántos pisos podrá tener el Museo Nacional del Ecuador? El predio del museo tiene una edificabilidad básica de 4 pisos, que podría llegar hasta 24 si se aprueba la UAU La Pradera. Esa cifra máxima no es automática: según la SHOT, depende de que se apruebe el reparto de cargas y beneficios y de que los promotores cumplan las cargas urbanísticas. Mientras no ocurra, los 24 pisos son solo una posibilidad prevista en el PUGS, no un derecho garantizado.