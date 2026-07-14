Crece la negativa de estudios al nuevo concurso del MuNa

La controversia en torno al diseño Museo Nacional del Ecuador se intensifica este martes 14 de julio de 2026. Tras la decisión del Gobierno de desconocer el veredicto del jurado y abrir una nueva fase, más estudios de arquitectura han formalizado su negativa a participar. Estos estudios califican el proceso como una vulneración a la seguridad jurídica y a la ética profesional.

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Panorama dispar en la convocatoria

Hasta el corte de este 14 de julio, el panorama sobre la continuidad del concurso es dispar. Mientras el ministro Roberto Luque informó que seis estudios de arquitectura han confirmado su disposición para participar en la nueva etapa de evaluación, una cifra significativa de firmas ha declinado formalmente la invitación.

Entre los estudios que han ratificado su negativa se encuentran el consorcio ganador Campo Baeza + MAODA, el grupo liderado por Najas Arquitectos junto a Arata Isozaki & Associates y MORF, el equipo del arquitecto Handel Guayasamín y la firma Endara Arquitectos.

Este panorama refleja una división marcada en el gremio, donde un sector mayoritario de los 17 finalistas originales muestra reticencias a proseguir en un proceso cuya legitimidad ha sido cuestionada por los participantes.

La defensa del equipo ganador

El estudio de arquitectura Campo Baeza, junto con Metrópoli Andina Oficina de Diseño Avanzado (Maoda), se pronunció nuevamente para defender el fallo original emitido el 6 de julio de 2026.

En un documento oficial, los ganadores recordaron que, según las bases del concurso internacional arquitectura ecuador, la decisión del jurado era “motivada, definitiva e inapelable”.

Los proyectistas argumentaron que las críticas recibidas en redes sociales debieron encauzarse hacia la mejora técnica del anteproyecto, no hacia la revocación del concurso.

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Compararon la situación con hitos de la arquitectura mundial, como el Centro Pompidou en París o el Museo Guggenheim de Bilbao, cuyas propuestas iniciales también generaron debates antes de consolidarse como íconos globales.

“Este procedimiento quebranta la transparencia e integridad de un proceso de concurso público”, señalaron, insistiendo en que la apertura de una “tercera fase” no estaba contemplada en el reglamento.

Endara Arquitectos se suma al rechazo

A las voces críticas se sumó Endara Arquitectos. En un comunicado fechado este martes, la firma agradeció la invitación de la Empresa Pública de Vivienda y Desarrollo Urbano, pero declinó participar al considerar que el proceso concursal concluyó legítimamente con el dictamen del jurado.

“Creemos firmemente que el valor de los concursos públicos radica en el respeto irrestricto a sus bases, reglas originales y fallos”, manifestaron Patricio, Julio y Ana María Endara.

Además, la firma hizo una mención explícita a la situación del equipo ganador, condenando “enérgicamente el acoso y linchamiento digital del que han sido objeto la propuesta ganadora y sus autores”, expresando su respaldo profesional hacia ellos.

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Antecedentes y jurado institucional

La tensión se mantiene debido a la composición del jurado que originalmente validó la propuesta ‘Ecos del Sol’. Este estuvo integrado por delegados del Gobierno, incluyendo al ministro Roberto Luque y a la delegada de la Vicepresidencia, Carla Arellano, junto a especialistas técnicos de renombre.

Ante este escenario, la comunidad arquitectónica continúa expresando su preocupación por el precedente que sienta esta intervención gubernamental en los concursos de infraestructura pública en el país.

Informe extra: Museo Nacional del Ecuador

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