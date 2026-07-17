Tres propuestas compiten por el Museo Nacional del Ecuador

Los tres proyectos finalistas para el nuevo Museo Nacional del Ecuador se dieron a conocer el viernes 17 de julio de 2026.

El anuncio fue realizado por el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque.

La selección se basó en la evaluación técnica de un jurado especializado.

Arquitectura y museografía en la evaluación

El jurado estuvo integrado por los arquitectos Mathieu de Genot, Christian Wiese y Lu Junliang.

La museógrafa Fernanda Ponce participó como asesora del proceso.

Luque explicó que diez equipos fueron considerados en esta etapa.

Los resultados fueron recibidos oficialmente ante la notaria sexta de Quito, Tamara Garcés.

Los tres proyectos finalistas para el Museo Nacional

Los estudios seleccionados son:

B720 Arquitectura & LERA participa con Topografías de Memoria.

SANAA + A0-CPA-JHS compite con Living Strata | Estratos Vivos.

Mario Cucinella Architects participa junto con Robert Bird & Partners, Atelier Ten London y Parcnouveau.

Los tres proyectos contemplan espacios públicos y áreas verdes.

#ActualizaciónMUNA



Se han recibido los resultados de la evaluación técnica realizada por el jurado para el diseño del nuevo Museo Nacional del Ecuador, conformado por los reconocidos arquitectos Mathieu de Genot, Christian Wiese y Lu Junliang, junto con la asesoría… pic.twitter.com/qPgcA2EL8R — Roberto Luque (@RobertoLuqueN) July 17, 2026

El voto ciudadano será clave

La votación ciudadana para elegir el diseño del Museo Nacional se habilitó desde las 12:00 de este viernes y se puede votar siguiendo pocos pasos que detallamos aquí. Los diseños también pueden revisarse en la plataforma del Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano.

El voto del público representará el 15 % de la calificación final. “Los quiteños y ecuatorianos podrán votar para seleccionar el nuevo ícono del Ecuador”, afirmó Luque.

El nuevo proceso se abrió tras la polémica por el proyecto Ecos del Sol.