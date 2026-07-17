Museo Nacional del Ecuador abre votaciones solo con la cédula: estos son los pasos para participar

El futuro del Museo Nacional del Ecuador ya no dependerá únicamente de expertos y jurados.

Desde el viernes 17 de julio de 2026, los ciudadanos podrán participar en la elección del diseño que dará forma al principal espacio cultural del país.

El ministro de Transporte e Infraestructura, Roberto Luque, confirmó el 16 de julio de 2026 que la ciudadanía tendrá la oportunidad de revisar las tres propuestas finalistas y votar por su favorita.

Además, la decisión tendrá un impacto real: el voto ciudadano representará el 15 % de la calificación final del concurso.

Como se informó en este Medio, el diseño que inicialmente había sido escogido para el museo fue rechazado por el Gobierno, lo que provocó la reapertura del proceso y la búsqueda de una nueva alternativa.

El voto ciudadano tendrá un peso real en el Museo Nacional

La participación ciudadana no sería simbólica. Según explicó Roberto Luque, el voto de los participantes representará el 15 % de la calificación final del concurso.

La consulta estará habilitada desde las 12:00 del viernes 17 de julio hasta las 18:00 del sábado 18 de julio de 2026. Durante ese período, cualquier ciudadano podrá revisar las tres propuestas finalistas y escoger su favorita solo con el número de cédula.

El nuevo Museo Nacional del Ecuador será un legado para las próximas generaciones, y hoy tú puedes ser parte de esa historia.



Desde el viernes 17 de julio, a las 12h00, hasta el sábado 18 de julio, a las 18h00, podrás conocer los tres proyectos finalistas, compararlos y votar… pic.twitter.com/5fAjgcnaRC — Roberto Luque (@RobertoLuqueN) July 17, 2026

Así será el proceso para escoger el diseño

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Transporte e Infraestructura, el proceso se realizará a través del portal de la Empresa Pública de Vivienda y Desarrollo Urbano.

Los usuarios deberán ingresar a www.viviendaydesarrollourbano.gob.ec, conocer los tres proyectos arquitectónicos, seleccionar una propuesta, identificarse con su cédula y registrar su voto.

Sin embargo, la plataforma también permitirá algo más: compartir opiniones sobre el museo que los ciudadanos desean. Habrá espacio para sugerir áreas verdes, plazas para actividades al aire libre, iluminación y otros elementos urbanos.

El jurado del Museo Nacional del Ecuador

El jurado evaluará las propuestas con criterios de excelencia arquitectónica, funcionalidad, sostenibilidad y respeto por el entorno urbano y el patrimonio cultural, señala una publicación de Instagram del Viceministerio de Cultura y Patrimonio del 14 de julio de 2026.

Lu Junliang, la mirada internacional de MAD Architects

Associate Partner de MAD Architects, cuenta con más de 17 años de experiencia liderando proyectos culturales y urbanos en América, Europa, Asia y Medio Oriente. Entre sus obras destacan el Lucas Museum of Narrative Art (Estados Unidos), el Fenix Museum (Países Bajos), el Harbin Opera House y el Anji Culture and Art Center, ambos en China.

Christian Wiese, un referente de la arquitectura ecuatoriana

El arquitecto ecuatoriano posee una destacada trayectoria nacional e internacional. Ha recibido la Medalla de Oro de la Bienal de Miami, los Premios Ornato de Quito y Manta, así como el reconocimiento CTBUH de Chicago. Su experiencia incluye proyectos públicos y privados de gran escala y alta complejidad.

Mathieu de Genot de Nieukerken, experiencia entre Europa y Ecuador

El arquitecto franco-ecuatoriano ha desarrollado proyectos en Europa, Estados Unidos y Ecuador. Su trayectoria abarca arquitectura residencial, comercial, educativa, cultural y patrimonial, además de la gestión y diseño de iniciativas de diversa escala.

Un museo que busca convertirse en un legado nacional

“El nuevo Museo Nacional del Ecuador será un legado para las próximas generaciones, y hoy tú puedes ser parte de esa historia”, dijo Luque.

Con esta consulta, miles de ecuatorianos tendrán la posibilidad de influir en la imagen del espacio que resguardará parte de la memoria y el patrimonio cultural del país.

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