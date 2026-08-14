Diez terremotos de magnitud superior a 7 sacudieron al mundo en 2026

En ocho meses de 2026, el planeta registra 10 terremotos con una magnitud superior a los 7 grados, incluidos los recientes en Venezuela y Colombia.

El sismólogo Mario Ruiz, vicerrector encargado de Investigación de la Escuela Politécnica Nacional (EPN), descarta una anomalía en la magnitud de esos eventos. Mientras tanto, Hugo Yepes, exdirector del Instituto Geofísico de la EPN, explica por qué los sismos de los países vecinos no tienen ninguna relación entre sí y que tampoco son un augurio de que se produzca algo similar en Ecuador.

¿Cuántos terremotos de 7 grados ocurren cada año en el mundo?

Ruiz explica que el número de sismos mayores a 7 grados registrados en 2026 se encuentra dentro del rango habitual. Según sus cifras, el planeta produce entre 10 y 18 terremotos de magnitud entre 7 y 7.9 cada año, un promedio estable desde hace varias décadas.

Hasta agosto de 2026, el conteo mundial marca 10 terremotos de esa magnitud, una cifra que coincide con el promedio histórico y que todavía deja margen para el resto del año.

El especialista también precisa que no existe un incremento fuera de lo común en el número de terremotos ni en la energía sísmica que libera el planeta durante este año.

Por ejemplo, explica que otros períodos concentraron una actividad mayor: entre 2004 y 2010, alrededor de 1960 y entre 1900 y 1910 el mundo registró más terremotos grandes y más energía liberada que en la actualidad.

La comparación con el período 2004-2012 confirma esa tendencia. El planeta libera hoy menos energía sísmica, con menos sismos grandes y menos terremotos con consecuencias severas para la población, de acuerdo con Ruiz. En 2011 se produjo en Japón uno de los mayores temblores del último siglo, que alcanzó una magnitud de 9.1 grados.

En el caso de Ecuador, el número de sismos con magnitud mayor a 4 grados también baja con el tiempo, pese a la mejora en los equipos de medición, indica Ruiz.

En 2005, el país registró 746 sismos de esa magnitud; en 2016 fueron 309; en 2017 se registraron 92 y en 2025 la cifra bajó a 67, según los registros del Instituto Geofísico. Ruiz apunta que una mejor instrumentación permitiría detectar más eventos, pero la tendencia real muestra lo contrario: menos sismos grandes.

Yepes agrega un dato de contexto global: en el Cinturón del Pacífico, la zona sísmica a la que pertenecen Ecuador y Colombia, el planeta libera el 90% de su energía sísmica y produce entre 16 y 20 sismos de magnitud 7 a 8 por año, más de uno cada mes.

A eso se suman entre 120 y 150 sismos de magnitud 6 a 7 en el mismo período. Que dos de esos eventos coincidan en semanas cercanas y en una misma región del planeta corresponde a la estadística normal de una zona con mucha actividad, no a una señal de alarma.

Estos son los 10 terremotos de 2026 de más de 7 grados de magnitud

Malasia: 22 de febrero, magnitud 7.1, a 629 km de profundidad. Sin víctimas.

22 de febrero, magnitud 7.1, a 629 km de profundidad. Sin víctimas. Tonga: 24 de marzo, magnitud 7.5, a 234 km de profundidad. Sin víctimas.

24 de marzo, magnitud 7.5, a 234 km de profundidad. Sin víctimas. Vanuatu: 30 de marzo, magnitud 7.3, a 120 km de profundidad. Sin víctimas.

30 de marzo, magnitud 7.3, a 120 km de profundidad. Sin víctimas. Indonesia: 1 de abril, magnitud 7.4, a 35 km de profundidad. Una persona fallecida.

1 de abril, magnitud 7.4, a 35 km de profundidad. Una persona fallecida. Japón : 20 de abril, magnitud 7.4, activó alerta de tsunami. Varios heridos.

: 20 de abril, magnitud 7.4, activó alerta de tsunami. Varios heridos. Filipinas: 7 de junio, magnitud 7.8, a 57 km de profundidad. Más de 100 muertos y más de 1 000 heridos.

7 de junio, magnitud 7.8, a 57 km de profundidad. Más de 100 muertos y más de 1 000 heridos. Venezuela (1): 24 de junio, magnitud 7.2 (Yaracuy), a 20 km de profundidad.

24 de junio, magnitud 7.2 (Yaracuy), a 20 km de profundidad. Venezuela (2): 24 de junio, magnitud 7.5, en Yumare, 39 segundos después del anterior, a 10 km de profundidad.

24 de junio, magnitud 7.5, en Yumare, 39 segundos después del anterior, a 10 km de profundidad. México : 17 de julio, magnitud 7.3, sin fallecidos.

: 17 de julio, magnitud 7.3, sin fallecidos. Colombia: 10 de agosto, magnitud 7.4, a 107 km de profundidad, con víctimas mortales.

Sismos de Venezuela y Colombia no anticipan un terremoto en Ecuador

Tras los terremotos de Venezuela y Colombia, Ruiz afirma categóricamente que no es posible que se produzca en cadena un evento parecido en Ecuador. No se puede predecir aquello, insiste.

Tampoco existe conexión entre los sismos de Venezuela y de Colombia. Según Ruiz, los sismólogos colombianos respondieron que se trata de hechos independientes, sin ninguna relación entre sí. Si no existe vínculo entre esos dos eventos, tampoco existe una base científica para construir una cadena que sume a Ecuador como siguiente punto, agrega.

Venezuela y Colombia, dos terremotos con orígenes distintos

Los terremotos de Venezuela y Colombia parecen parte de un mismo fenómeno por la cercanía de fechas, pero responden a mecanismos distintos, explica Yepes.

El de Venezuela corresponde a una falla transcurrente (fractura en la corteza terrestre), donde dos bloques de tierra se desplazan de forma lateral, uno respecto al otro. La placa del Caribe, ubicada al norte de Sudamérica, se mueve hacia el este por una falla superficial llamada San Sebastián.

Esa falla ya produjo terremotos antes: uno de magnitud 7.2 en 1900 y otro de 6.3 en 1967 frente a Caracas, que derribó edificios altos en la capital venezolana. Los sismos recientes liberaron la energía acumulada entre ambos eventos en la zona de contacto entre la placa del Caribe y la Sudamericana.

El terremoto de Colombia sigue una lógica distinta. Ruiz y Yepes coinciden en que no proviene del roce entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana ni de una falla activa en la superficie.

El origen está en la parte más antigua de la placa de Nazca, la porción que penetra por debajo del continente y queda, en cierta forma, suspendida dentro de una capa más caliente y blanda de la Tierra, ubicada a gran profundidad.

El peso de esa placa la jala hacia abajo de forma constante hasta que una parte se fractura por dentro. Yepes lo llama terremoto de intraplaca.

Según Ruiz, el terremoto de Colombia ocurre a 110 kilómetros de profundidad y el mecanismo no tiene ningún punto en común con el sismo de Venezuela.

La diferencia con el terremoto de abril de 2016 de Ecuador

El evento de Colombia es distinto al terremoto de contacto entre placas, que sacudió a Ecuador el 16 de abril de 2016, según Yepes. Además, este tipo de ruptura no guarda relación con la fricción tectónica que provocó el doblete de terremotos en Venezuela.

Yepes precisa que la energía de los sismos de Venezuela nunca llega hasta esa parte profunda de la placa de Nazca y que la ruptura bajo Colombia tampoco transmite fuerza hacia el sur, el norte, el este o el oeste de la región. Por eso, agrega, no existe una relación de causa y efecto entre uno y otro terremoto, ni tampoco con lo que pueda ocurrir después en el territorio ecuatoriano.

Eso no significa que el país pueda bajar la guardia frente a un futuro terremoto, comenta Ruiz. Ecuador cuenta con fuentes sísmicas propias, activas desde hace siglos y esa actividad no depende de lo que ocurra en Venezuela o en Colombia.

La preparación, insiste Ruiz, corresponde a una tarea permanente, no a una reacción puntual cada vez que tiembla en otro punto de la región.

Cómo se producen los terremotos en Ecuador

Ecuador cuenta con un sistema sísmico propio, con varias fuentes independientes entre sí, según Yepes. La primera corresponde a la zona de subducción, el segmento activo que corre desde Esmeraldas hasta el sur de Colombia.

En esa zona ocurrió el terremoto de 1906, que tuvo una magnitud 8.8 grados y es uno de los más grandes registrados en Ecuador y el mundo. Este gran sismo rompe toda esta zona de acumulación de esfuerzos entre el norte de Manta hasta Buenaventura (Colombia), en 500 kilómetros. En esa área hubo después los terremotos de 1942 (7.8), 1958 (7.7), 1979 en Tumaco (8.1) y el de Pedernales en 2016 (7.8).

A ellos se suman terremotos de magnitud 7 que se registraron en Bahía de Caráquez en 1896, 1956 y 1998. Se trata de la zona con mayor liberación de energía sísmica del país.

Al sur del territorio existe otra zona de subducción menos activa, responsable del terremoto de Loja de 8.1 grados en 1970. Estos sismos alcanzan magnitudes altas, pero según Yepes dejan menos daño que los terremotos que ocurren dentro del continente, en las fallas superficiales de la cordillera.

Esas fallas superficiales forman la segunda fuente sísmica del país, con terremotos que no tienen magnitudes tan grandes, pero que son mucho más letales como los dos terremotos de La Guaira, Venezuela. Esta zona es básicamente la parte este-oeste de una falla que define una microplaca que se llama el bloque norandino, aplastado entre la placa de Nazca y la Sudamericana. Por eso se abre el Golfo de Guayaquil, la única entrada del océano hacia el interior de Sudamérica.

Las fallas corren a lo largo del Callejón Interandino, mediante la falla de Pallatanga, una estructura que atraviesa el Golfo de Guayaquil, cruza los Llanganates, sigue por la cordillera hasta Colombia y termina en la zona de Caracas, en la falla de San Sebastián y El Pilar. Es una gran estructura que genera terremotos grandes, fuertes y letales. Esta falla causó los terremotos de Riobamba de 1797, de Pelileo en 1949 y el de Pujilí en 1987.

Otras fuentes sísmicas en Ecuador

Una tercera fuente viene por las fallas que están más hacia el oeste, dentro del Bloque Narandino. Viene desde Colombia, en la misma zona del eje cafetero; por esa falla se dio en 1983 el terremoto de Popayán. Sigue por Mira, Ibarra, Cotocachi, Otavalo y Atuntaqui. Esta es la responsable del terremoto de Ibarra de 1868.

Por último están las fallas relacionadas con el crecimiento de los Andes, que siguen creciendo porque la placa de Nazca los empuja hacia la Sudamericana. Los Andes siguen creciendo a lo largo de fallas que están en la zona oriental, causantes del terremoto de Macas de 1995.

Para Yepes, cada una de estas fuentes acumula esfuerzo de forma permanente, porque la placa de Nazca empuja al continente a un ritmo de 6 centímetros por año. Esa fuerza se reparte entre todas las fallas. Con el paso de las décadas cada una llega al punto de romperse y generar un nuevo terremoto.

Los sismos de subducción liberan más energía y alcanzan magnitudes más altas, pero los terremotos de las fallas superficiales del interior de Ecuador mataron a más personas a lo largo de la historia: 70 000 víctimas, indica Yepes.

Para el sismólogo Yepes, la lección de los sismos en Venezuela y Colombia no está en buscar una cadena de eventos que no existe, sino en revisar la capacidad real de las construcciones del país frente a un terremoto: escuelas, hospitales, edificios de vivienda y espacios públicos.

La pregunta central, según el sismólogo, no es cuándo llegará el próximo terremoto, sino qué tan listas están las ciudades y Ecuador para recibirlo cuando ocurra.

El terremoto en Colombia fue devastador

Preguntas sobre los terremotos en 2026 y la relación con Ecuador