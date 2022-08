Finanzas: Ecuador mantiene capacidad de pago pese a acciones de Perenco

La petrolera Perenco salió de Ecuador en 209 y mantiene una disputa judicial con el país. Foto: Perenco

La capacidad del Estado ecuatoriano para honrar sus obligaciones con acreedores y proveedores alrededor del mundo, no se hn visto afectada por las acciones que la compañía Perenco emprende en algunas jurisdicciones. Así lo afirmó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En un comunicado, la cartera de Estado señaló que hasta la fecha, no existe ninguna clase de notificación oficial desde el tribunal competente con respecto a estas acciones.

El MEF ratificó el compromiso del país por cumplir con el laudo arbitral del caso Perenco. Sin embargo, indicó, este cumplimiento se hará precautelando los intereses del Estado ecuatoriano.

Perenco mantiene deudas con el Servicio de Rentas Internas (SRI) y esto ha dificultado el pago del laudo, señaló el Gobierno. Se espera llegar a un acuerdo con esta compañía, que ya no opera en el país. De esta forma, establecer un mecanismo adecuado de pago hasta que se alcance una definición legal sobre las obligaciones tributarias. Este aspectose está tramitando en instancias judiciales de Estados Unidos.

El Estado ecuatoriano aseguró que está actuando con responsabilidad, con el fin de asegurar la recuperación de lo que se le debe por impuestos. "En ningún momento ha existido la intención del país de no cumplir con este laudo, que es el resultado de decisiones adoptadas por el gobierno de Rafael Correa", señala el comunicado.

Antecedentes del caso Perenco

El proceso arbitral del caso Perenco se inició el 30 de abril de 2008. La petrolera exigía originalmente el pago de USD 1 423 millones como reparación, por el daño que alegaba haber sufrido por la adopción de la Ley No. 42 del 25 de abril de 2006.

En ese cuerpo legal se estableció una participación mínima del Estado equivalente a un 50% de los excedentes de los precios de venta de petróleo no pactados o no previstos. Este porcentaje, mediante el Decreto Ejecutivo No. 662 del 4 de octubre de 2007, dictado durante el gobierno de Rafael Correa, se incrementó al 99%.

El Comité Ad-Hoc del Tribunal Arbitral, en el marco del Tratado Bilateral de Promoción y Protección de Inversiones entre Ecuador y Francia, estableció una indemnización a Perenco por USD 374 millones, luego de descontado el monto por daños ambientales en favor de Ecuador. En la fecha en la que se realice el pago del laudo, se deberá realizar también la liquidación de los intereses que corresponda.