Perenco tiene deuda en el SRI; Gobierno espera acuerdo para pago de laudo

El Ministerio de Economía y Finanzas informó este 9 de agosto de 2022 que ratifica el compromiso del país por cumplir con el laudo arbitral del caso Perenco.

En un comunicado, la cartera de Estado destacó que el cumplimiento se hará precautelando los intereses del Estado ecuatoriano.

Perenco mantiene deudas con el Servicio de Rentas Internas (SRI) y esto ha dificultado el pago del laudo, recalcó Finanzas. Es por eso que se espera llegar a un acuerdo con esta compañía, que ya no opera en el país. El objetivo es establecer un mecanismo adecuado de pago hasta que se alcance una definición legal sobre las obligaciones tributarias. Este aspecto se está tramitando en instancias judiciales de Estados Unidos.

Según el ministerio, el Estado ecuatoriano está actuando con responsabilidad para asegurar la recuperación de las deudas tributarias. “En ningún momento ha existido la intención del país de no cumplir con este laudo", señala el documento.

Así inició el caso Perenco

El proceso arbitral del caso Perenco se inició el 30 de abril de 2008. En ese entonces, la compañía exigía originalmente el pago de USD 1 423 millones como reparación por el daño que alegaba haber sufrido. Esto a consecuencia de la adopción de la Ley No. 42 de 2006. Con ella se estableció una participación mínima del Estado equivalente a un 50% de los excedentes de los precios de venta de petróleo no pactados o no previstos. Ese porcentaje se incrementó al 99%, en octubre de 2007, durante el gobierno del expresidente Rafael Correa.

Luego, el Comité Ad-Hoc del Tribunal Arbitral, en el marco del Tratado Bilateral de Promoción y Protección de Inversiones entre Ecuador y Francia, estableció una indemnización a Perenco por USD 374 millones. Del monto se descontó la indemnización por daños ambientales en favor de Ecuador.

En la fecha en la que se realice el pago del laudo se deberá realizar también la liquidación de los intereses que corresponda, dijo Finanzas.

Ecuador continúa con el pago de deudas

La obligación a Perenco fue devengada el 2021, por lo que forma parte del déficit de ese año. En el 2022, está registrada como una cuenta por pagar de años anteriores y es parte del plan financiero que permite cubrir la totalidad de la deuda.

El ministerio afirmó que en los boletines de deuda pública constan USD 190 millones como pasivos contingentes de otros juicios que afronta el país y que están pendientes de resolución.

"En el caso de Perenco, ya existe un laudo por lo que no es una obligación contingente sino en firme", aseguró.

Además, la cartera de Estado aclaró que no ha habido ningún problema en el pago a los tenedores de deuda ecuatoriana. “Ecuador ha cumplido puntualmente con el pago del cupón de amortización e interés de sus bonos internacionales, que corresponde al último día de julio, por un monto de USD 185,7 millones”.

Asimismo, puntualizó que la capacidad de realizar pagos de deuda externa no ha sido afectada por la decisión judicial adoptada en Luxemburgo sobre el caso Perenco.