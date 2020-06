Ecuador y Colombia refuerzan controles en pasos fronterizos informales

LEA TAMBIÉN

Un operativo de control que se realizó este 11 de junio del 2020 en Carchi, en la frontera entre Ecuador y Colombia, terminó en protestas de ciudadanos.

Patrullas integrada por miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Servicio de Vigilancia Aduanera, de Ecuador, se ubicaron en los pasos limítrofes informales. No se permitió el paso de personas, ni mercaderías.



“Queremos trabajar. Necesitamos llevar el pan a nuestras casas. No tenemos empleo”. Esos fueron algunos de los gritos de los manifestantes, que se dedican al paso ilegal de mercaderías entre las dos naciones.



Un grupo fue sorprendido en el sector denominado El Brinco, al norte de Tulcán. Este es uno de los 26 pasos fronterizos no autorizados que hay en la provincia del Carchi. Los ciudadanos no pudieron descender y cruzar el río Carchi, situado en el límite internacional, porque fueron impedidos por los uniformados. Las personas iniciaron el peregrinaje a las 04:00, pero todo estaba militarizado.



Según Franklin Pico, comandante de la Brigada Militar 31 Andes, con motivo del estado de excepción que rige en el país -a causa de la pandemia de covid-19- están controlando los pasos informales que se han abierto en la frontera. La mayoría son trochas que atraviesan ríos y montañas.



Una mujer, que aseguró ser madre de seis hijos, comentó que el contrabando es la única alternativa que les queda, ante la falta de fuentes de empleo. También detalló que caminan hasta dos horas llevando a la espalda cargas de alimentos, como arroz, para ganarse USD 2 en Colombia. Otros productos de alta demanda en la vecina nación son la gasolina y el gas de uso domésticos. De ese país en cambio traen cigarrillos y frutas.



“Ustedes debería estar buscando a los corruptos que han saqueado al país, no a nosotros que intentamos ganarnos la vida”, gritaba uno de los manifestantes. Algunos militares montados a caballo le cerraban el paso.

Gino Cruz, comandante del Batallón de Infantería Motorizada Mayor Galo Molina, manifestó que estas acciones se realizan coordinadamente con las Fuerzas Armadas de Colombia. Estos operativos han permitido eliminar pequeños puentes armados con troncos sobre los ríos y quebradas.



Entre tanto, Giovanni Tobar, dirigente de los comerciantes minoristas de Tulcán, exigió a las autoridades que se reabra lo más pronto posible el puente de Rumichaca, que une a Ecuador y Colombia, para evitar que siga creciendo el contrabando, el 'coyoterismo' y la delincuencia. Mañana se realizará una reunión en la Gobernación del Carchi.