Despeje cinco dudas sobre la variante Ómicron

Yadira Trujillo Mina (I)

Tras la confirmación de la llegada de la variante Ómicron al país surgen interrogantes en los ecuatorianos. Las autoridades del Ministerio de Salud han informado que no hay más casos sospechosos, pero todos los pasajeros del vuelo en el que llegó el caso positivo se encuentran aislados y en vigilancia de posibles síntomas.

Este miércoles 15 de diciembre del 2021, EL COMERCIO conversó con dos especialistas, quienes despejaron cinco de las principales dudas sobre la nueva variante del SARS-CoV-2.

¿Por qué es una variante de preocupación?

Ómicron es la quinta variante que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha catalogado como de preocupación. El epidemiólogo Daniel Simancas señala que se debe a la gran cantidad de mutaciones por las que ha pasado y a su capacidad de diseminarse en la población de una manera rápida.

“Si no se vacuna rápidamente a toda la población o a la mayoría de ellas vamos a ver que pueden aparecer nuevas variantes. Ojalá que en algún momento llegue una variante que sea mucho más leve y más contagiosa, de manera que desplace a la Delta y Ómicron con una rapidez importante, pero que no produzca enfermedad grave que afecte a los sistemas de salud”, dijo el médico.

¿Qué pasa al ser más contagiosa?

Una de las principales características de la variante Ómicron es que es altamente transmisible. El epidemiólogo Marcelo Aguilar señala que se ha dispersado en el mundo a una velocidad extraordinaria y sin precedentes de ninguna de las variantes. “Eso hace temer que en áreas con personas que no estén vacunadas esta puede causar impactos importantes“.

Al ser más contagiosa, además, es capaz de producir brotes grandes, saturar los servicios de salud y complicar la atención de las personas, dijo.

¿Causa enfermedad más grave y muerte?

Hasta el momento se conoce que la mayor parte de casos de Ómicron son leves. Sin embargo, Aguilar sostiene que hay que tomar todas las precauciones porque los virus pueden mutar y “en algún momento puede generar condiciones de transmisión más grave”.

¿Las vacunas protegen de esta variante?

Aunque todavía no se conoce cuánto, las vacunas sí protegen contra la nueva Ómicron, señaló el epidemiólogo Marcelo Aguilar. “Hay que recordar que es una variante del mismo virus y que las vacunas van a dar algún grado de protección”. Lo que se sabe, dijo el médico, es que las personas que tienen tres dosis están mayormente protegidas de la variable.

¿Qué medidas tomar?

Vacunarse si aún no lo ha hecho, tener el refuerzo en caso de haber pasado el tiempo necesario, son las recomendaciones del médico Aguilar.

Simancas recuerda, además, que se debe usar mascarilla en todo lugar público y doble mascarilla en sitios cerrados y con poca ventilación. También pide que se ventilen todos los espacios; que se use alcohol y gel en manos cuando el lavado no es posible; que se eviten las aglomeraciones y las reuniones masivas; que se prefieran eventos al aire libre y que no se compartan alimentos y bebidas.