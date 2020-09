¿El teletrabajo es una carga sin horario en casa?; Ministerio regula la desconexión del empleado en Ecuador

LEA TAMBIÉN

El Acuerdo 181 del Ministerio de Trabajo definió las directrices para garantizar el llamado derecho a la desconexión laboral en el teletrabajo. Según la Cartera, de esta forma, se busca evitar abusos.

Nathaly Pernett, subsecretaria de Políticas y Normas de la Cartera de Estado, señala que la "desconexión" es un derecho establecido en la Ley Humanitaria.



El empleador debe respetar este derecho, garantizando el tiempo en el cual el colaborador no estará obligado a responder sus comunicaciones, órdenes u otros requerimientos.



El Acuerdo 181 establece que "una vez finalizada la jornada de trabajo, el empleador garantizará el derecho a la desconexión del trabajador, el cual será de, al menos, 12 horas continuas, en un período de 24 horas".



Esto puede resultar ambiguo, ya que se podría confundir que 12 horas de desconexión significa que las otras 12 sí se podrían trabajar.



Sobre ese asunto, la Subsecretaria de Políticas y Normas del Ministerio de Trabajo señaló que el Acuerdo establece la desconexción de “al menos” 12 horas porque existen jornadas especiales de trabajo que son más extensas.

Pero aclaró que esto no quiere decir que van a laborar más de su jornada establecida en el contrato. "Se ha puesto de hasta 12 horas, pero eso no quiere decir que va a laborar 12 horas".



La funcionaria indicó que al terminar la jornada (por ejemplo, de 6 horas) finaliza sus actividades el empleado. Luego de ese horario, él tiene derecho a la desconexión.



"Desde luego, eventualmente el empleador puede realizar consultas por fuera del horario y el trabajador eventualmente responderá. Estoy segura de que los trabajadores o empleadores hacen esto, pero lo que se busca con el Acuerdo es evitar los abusos. Lo mejor es ser lo más eficientes dentro de nuestra jornada".



El teletrabajador es una modalidad que no cambia los derechos de los trabajadores, insistió la funcionaria.