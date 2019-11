Desacuerdo por parte monetaria de la Ley de Crecimiento Económico

LEA TAMBIÉN

El trámite del proyecto de Ley de Crecimiento Económico, enviado por el Ejecutivo a la Asamblea, evidenció discrepancias en el bloque oficialista, Alianza País (AP).

La expresidenta de la Asamblea y legisladora de esa tienda política, Elizabeth Cabezas, leyó ayer un comunicado en el que expresó su “preocupación” por el articulado e “invitó” al presidente Lenín Moreno a que, como muestra de sensibilidad, retire el proyecto.



“Unos a título personal y otros en representación de sus bancadas hemos querido hacer un manifiesto sobre las distintas preocupaciones de la Ley económica”, dijo Cabezas acompañada de varios legisladores. Entre ellos, Pabel Muñoz, de Revolución Ciudadana (RC); Ana Belén Marín (AP); Vicente Taiano, del Partido Social Cristiano (PSC), Guillermo Celi (SUMA) y Vilma Andrade (ID).



El comunicado también fue respaldado por Ximena Peña, coordinadora de AP.



RC, PSC, SUMA y PK, que se oponen al proyecto, suman 51 votos, pero necesitan 70 para rechazar la propuesta del Ejecutivo. Los votos de AP, que cuenta con 38 legisladores, son claves en la definición del futuro del proyecto.

Pero, minutos más tarde, César Litardo, presidente de la Asamblea, aclaró que el pronunciamiento de Cabezas es de carácter personal y que el bloque de AP no es partícipe de que se retire la reforma.



Tras esas declaraciones, los legisladores de este movimiento se reunieron a puerta cerrada la tarde de ayer (13 de noviembre del 2019) en un intento por llegar a una posición unificada frente al texto.



El titular del Legislativo hizo un llamado a la Comisión de Régimen Económico para que halle el consenso necesario. Cree que aún está a tiempo de presentar el informe para segundo debate. La Asamblea tiene plazo hasta el domingo para tratar el documento.

“El proyecto tiene que discutirse, no puede entrar por el Ministerio de la Ley. No es una opción el archivo, es irresponsable. Las dos posiciones son dos extremos y no pueden darse”, enfatizó Litardo.



Para el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, la propuesta de algunos legisladores de archivar el proyecto de Ley “no es responsable porque impide llegar a acuerdos mínimos”.



“Durante todos estos días el Gobierno transmitió a las autoridades en el Legislativo que estamos abiertos a revisar ciertos aspectos que permitan perfeccionar la norma”, comentó Martínez.



El funcionario destacó aspectos de la Ley como la eliminación del anticipo del impuesto a la renta y la remisión de intereses en créditos educativos, que no podrían darse si se decide archivar el proyecto.



El Gobierno está dispuesto a retirar algunos puntos de la ley. Entre ellos, según Martínez, está el artículo sobre la venta ocasional de bienes inmuebles, que fue duramente cuestionado por sectores de la construcción. Otro aspecto donde hay apertura es acoger la propuesta de que la Asamblea participe en la designación de los miembros del Directorio del Banco Central. Y también se están revisando las observaciones de empresarios sobre el impuesto a la salida de divisas (ISD) para insumos y materias primas importadas.



“Hay gente dentro del Legislativo que está con el ánimo de perfeccionar el acuerdo y hay otra gente que está solamente por lograr el bloqueo de ese tema”, manifestó el Ministro.

La Comisión de Régimen Económico también intentaba ayer definir una posición de consenso frente al documento.



Para Daniel Mendoza, presidente de ese organismo, el exhorto de varios legisladores para retirar el proyecto de Ley es improcedente e ilegal. “Debemos cumplir con nuestra obligación de llegar al Pleno con un informe”, precisó.



Mendoza minimizó la posición de rechazo al texto por parte de las tres legisladoras de su bancada y dijo que es normal que existan posturas distintas. “No hay que alarmarse ni extrañarse y vamos a buscar consensuar”.



El legislador comentó que el informe está listo, fue entregado a los asambleístas y solo resta por definir la hora para tratar el documento. Sin embargo, algunos asambleístas señalaron que hasta la tarde de ayer no recibían el texto.



Añadió que el documento sugiere archivar la parte monetaria del documento e indicó que se acogió el 80% de las observaciones realizadas por los legisladores a los temas de carácter tributario. La reforma monetaria es parte del acuerdo con el Fondo Monetario.