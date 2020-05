¿Se extenderá el confinamiento en Quito hasta inicios de junio?

LEA TAMBIÉN

El Concejo Metropolitano de Quito se reunirá este martes 26 de mayo del 2020, para conocer la situación epidemiológica de la capital ecuatoriana ante la propagación del covid-19 y analizar un posible cambio de semáforo.

El alcalde de Quito, Jorge Yunda, habló la mañana de este martes en una entrevista con Teleamazonas, sobre la posibilidad de que el confinamiento se podría extender hasta el 17 de junio, con modificaciones.



Según el Burgomaestre, hay un consenso entre los académicos y empresarios “en una media que no serían los 15 días, sería la mitad con ciertas restricciones. Con ciertos análisis complementarios yo creo que le podremos decir a la ciudadanía si estamos en condiciones de salir a ciertas actividades”, dijo Yunda quien recordó que la decisión dependerá del COE nacional.



El lunes 25 de mayo, un grupo de académicos y expertos médicos se reunió con el Alcalde. Tras escuchar las intervenciones, el Burgomaestre planteó la posibilidad de tomar un color “amarillo modificado”, y replantear ciertas restricciones para tomar medidas que vayan en función de los indicadores.



En referencia al encuentro que mantuvo ayer con expertos, autoridades y empresarios, Yunda mencionó que “han sido totalmente claros (...) salir en este momento es difícil. Salir en estos días con ciertas modificaciones es probable, es posible para no colapsar el sistema sanitario”.



El funcionario además dijo que se trabaja en una campaña agresiva de promoción sanitaria como el uso de mascarilla, el distanciamiento social y el lavado de manos para que “el ciudadano comience a cuidar de sí mismo y aprendamos a no llevar el virus, eso va a ser crucial para pasar a amarillo”, recalcó en la entrevista.



Entre los cambios que se plantea en caso de pasar al semáforo amarillo están no tener aglomeraciones, por ejemplo, en el transporte público. Otro punto es el toque de queda que “debe tener la modificación de unas horas que permita seguir teniendo este confinamiento". Además, el cerco epidemiológico debe ser más estricto para vigilar a quienes dan positivo y a todo su entorno y "que se pueda encerrar al virus”.



“La diferencia de un día es crucial, fundamental porque nos permitirá prepararnos y tener una serie de previsiones que ayuden a la ciudadanía a entender todos estos 70 días de confinamiento”, dijo Yunda.