El Código de Salud trae nueva regulación

El Código Orgánico de Salud (COS), aprobado el 25 de agosto en la Asamblea, espera el veto del Ejecutivo. Propone la actualización de la Ley Orgánica de Salud, del 2006; así como la incorporación de temas que se mantenían sin regulación, como la reproducción asistida.

En el proyecto, de 405 artículos, que estuvo en el Legislativo desde 2012, se abordan temáticas consideradas polémicas. Una de ellas es la atención a las emergencias obstétricas.



Según la médica y activista Virginia Gómez de la Torre, esto ya se mencionaba en la ley del 2006. Pero en el texto actual se detalló que se considera como tal a los abortos de cualquier tipo y causa aparente.



“En varios sectores hay malestar, ya que en este artículo se intentó aumentar frases como ‘derecho a la vida desde la concepción’. Afortunadamente se eliminó, para garantizar la salud de las mujeres”.



En el proyecto también se garantiza acceso a los métodos anticonceptivos, en especial, a los adolescentes. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana cuestionó el 26 de agosto este ítem. Dice que desconoce la posibilidad de los padres de educar a sus hijos e imponer visiones de género.



Para el presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública, Fernando Sacoto, el COS no aborda a profundidad los problemas estructurales sanitarios. “Si bien se mencionan las funciones del sistema nacional no se dice cómo será el financiamiento o la generación de recursos para su ejecución”.



Adriana Monesterolo, abogada y especialista en Derechos Humanos, coincide en que este cuerpo legal aún requiere una revisión apegada a la Constitución. El principal problema -anota- está en la dificultad para la aplicación de la misma. “La Autoridad Sanitaria dicta la política pública y, a la vez, controla y sanciona”.



A la abogada Paulina Araujo le preocupa la inclusión de 174 faltas, entre leves, graves y muy graves, que podrían afectar a los profesionales, “con sanciones, por ejemplo, por no firmar o pedir consentimientos informados de pacientes”.



Con esta ley -destaca Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana- al menos los médicos no serán sacados de sus consultorios como criminales o asesinos frente a alguna falta. “El COS limita acciones penales contra los galenos”, asegura.



El tratamiento del COS comenzó en mayo del 2012, con un primer borrador. Cuatro años más tarde, en el 2016, Legislativo revisó una nueva iniciativa. El

presidente Lenín Moreno tiene 30 días (25 del mes) para anunciar el veto parcial o total.