CNE prevé proclamar resultados entre el sábado 20 y el domingo 21 de febrero

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CN), Diana Atamaint, aseguró en una entrevista radial, que tras la proclamación de resultados electorales de la primera vuelta, los candidatos u organizaciones políticas podrán interponer las acciones legales que la Ley establece, si no están conformes.

Ratificó, la mañana de este 18 de febrero del 2021, que la proclamación se realizará entre el sábado 20 o domingo 21.



Explicó que el pedido de reconteo no pudo ejecutarse porque no se dio los votos en el pleno del CNE. "Y no porque el acuerdo no haya llegado a feliz término se negó esa posibilidad, sino que como institución -que respeta- en este caso, m tocó a mí perder y estar en minoría, de no dar paso".



"Los candidatos y organizaciones políticas tienen todavía recursos que pueden interponer una vez que nosotros proclamemos los resultados, esto es a fines de esta semana, sábado o domingo. A partir de ahí pueden interponer impugnaciones e incluso llegar a apelar ante el TCE que es la autoridad de última instancia".



Sin embargo, Atamaint informó que Yaku Pérez ingresó un pedido de reclamación que fue remitido al área jurídica para que se pronuncie si es viable o no. "Todos los candidatos tienen la posibilidad, mientras no se proclamen resultados, vía administrativa pueden interponer este recurso de reclamación".

Además, Atamaint reafirmó que la segunda vuelta electoral será el 11 de abril y no se modificará el calendario. “Tenemos que hacer la segunda vuelta el 11 de abril, obviamente resolviendo todos los recursos que debe resolver dentro de las competencias que les corresponden al CNE y al Tribunal Contencioso Electoral”.