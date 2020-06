72 de 221 cantones en Ecuador se encuentran en semáforo amarillo; COE anuncia nuevas medidas

LEA TAMBIÉN

El 32% de los 221 cantones en Ecuador ya se encuentra en semáforo amarillo: 72. 152 municipios se mantienen con luz roja y Aguarico -en la provincia de Orellana- es el único cantón que ya pasó a semáforo verde. Mientras las localidades ya se adecúan a la 'nueva normalidad', el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional emitió nuevas medidas, anunciadas por Juan Zapata, director del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, la tarde de este lunes 1 de junio del 2020, cuando el país cumple 77 días de confinamiento por el covid-19.

Zapata -después de presentar un informe del balance de emergencias atendidas por el ECU 911- informó de las disposiciones dictaminadas por el COE nacional tras la sesión de este lunes:



-Se hará un llamado de atención al alcalde de Limón Indanza por interrumpir actividades en corredores logísticos.



-Aprobación de los protocolos presentados por el Ministerio de Cultura para reanudar actividades en librerías y actividades de arte sin público. Para los cantones en semáforo de rojo, podrán reactivar labores con el 30% de aforo; en semáforo amarillo, será con el 50%. En las localidades que se encuentran en semáforo verde el aforo del 70%. Además, se deben generar la transmisión de espectáculos desde teatros, auditorios y estudios.



-Se dio luz verde para la circulación de taxis y transporte de carga mixta los días domingo, indistintamente del número de placas.



-Recordar a los Gobiernos Autónomos Descentralizados no pueden modificar parámetros de semaforización dictados por el COE Nacional.



-Los Alcaldes no pueden instalar puntos de desinfección de amonio cuaternario o germicidas tipo C, pues no son recomendables para la salud.



Restricciones del 1 al 30 de junio del 2020



-Se mantiene el aislamiento obligatorio para mayores de 60 años y personas cuya condición médica los ponga en situación de vulnerabilidad frente al covid-19.



-Se mantiene el uso obligatorio de mascarillas.



-Eventos públicos, eventos masivos y deportivos al aire libre se mantienen prohibidos.



-La suspensión de clases presenciales se mantiene suspendidas a escala nacional.



-Se autoriza transporte interprovincial de encomiendas.



-Las fronteras terrestres se mantienen cerradas.



-Los establecimientos e industrias deben preparar protocolos de salud y prevención ante el covid-19.





Reporte de emergencias en gestión sanitaria se redujo en un 23% en mayo del 2020





Desde el 12 de marzo del 2020, el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 ha recibido 2 783 373 alertas de emergencia hasta este lunes 1 de junio. Para mayo del 2020, se registró una reducción del 12% en la recepción de llamadas: 993 309, en medio de la pandemia por el covid-19. Así lo afirmó Juan Zapata, director general de la institución, la tarde de hoy, a través de una rueda de prensa virtual.

De acuerdo con datos proporcionados por Zapata, el balance de emergencias en gestión sanitaria se desarrolló así: en Marzo, se reportaron 105 568 emergencias. En mayo, en cambio, se registraron 812 577, lo que implica una disminución del 23%.



Sobre las emergencias, enmarcadas en el Código Espii (Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional), que está relacionado con el manejo del covid-19, dijo Zapata, se reportaron 7 424 alertas en marzo, mientras que en abril fueron 8 839 y en mayo 6 848. El funcionario explicó que se determinó una reducción del 8%.