Canciller Valencia anuncia las 9 razones para terminar el asilo de Julian Assange

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El canciller de la República, José Valencia, explicó, las nueve razones por las cuales el Gobierno Ecuatoriano dio por terminado el asilo diplomático a Julian Assange.

En su comparecencia ante el Pleno de la Asamblea Nacional, el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores explicó, hoy, jueves 11 de abril, las motivaciones del Estado para tomar la decisión.



1.Interferencia en asuntos externos de otros estados.



Según Valencia, en los seis años y 10 meses que Assange estuvo asilado en la Embajada de Ecuador en Londres, protagonizó "un sinnúmero de actos de interferencia" en la política interna de otros Estados", poniendo en riesgo las relaciones de Ecuador con otras naciones.,



2. Mal comportamiento y falta de respeto hacia el Ecuador



El Canciller explicó que Assange protagonizó escenas no apropiadas dentro de la delegación, como andar en patineta, maltratar a personal de la embajada, entre otras acciones.

Según Valencia, Assange y sus abogados han "proferido amenazas insultantes contra el Estado", acusando a sus funcionarios de "actuar por presiones de países extranjeros". Valencia calificó como una "infamia y calumnia" estas declaraciones. Asimismo, se reportaron denuncias y amenazas al personal de la embajada en Londres.

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, mientras es conducido por la Policía Británica a la Corte de Magistrados de Westminster en Londres el 11 de abril de 2019. Foto: AFP



4. La posición del Reino Unido sobre concederle un salvoconducto es inalterable.



El Canciller recordó que Reino Unido no estuvo dispuesto a conceder un salvoconducto al Assange, por lo que se vería sujeto a permanecer "indefinidamente en la sede diplomática", lo cual no convenía ni al fundador de WikiLeaks ni al Estado ecuatoriano.



5. La salud de Assange es motivo de preocupación



En los casi siete años que permaneció asilado, la salud de Julian Assange mostró un evidente desgaste. Dijo que la decisión se tomó para no tener un mayor deterioro, ya que en la embajada no tiene los medios "para atender adecuadamente su estado de salud".

​



6. Asilo no es instrumento para evadir la justicia



Valencia dijo que el asilo diplomático no contempla evitar que Assange responda a las acusaciones en su contra ni que no comparezca ante los Tribunales británicos.



7.- No existe pedido de extradición



Según Valencia, en el momento que Ecuador dio por terminado el asilo diplomático, no existía una demanda de extradición en contra de Assange. Agregó que la Justicia de Inglaterra ofrece garantías de debido proceso y protección al asilado.



8. Ecuador cuenta con garantías suficientes del Reino Unido.



El canciller aseguró que se remitieron garantías, por escrito, de que Assange no será extraditado a una país donde pueda sufrir pena de muerte, torturas o malos tratos.



9. Inconsistencias en su naturalización.



En el proceso de naturalización de Assange, Valencia dijo que se han hallado múltiples inconsistencias, que se encuentran en revisión por parte de la Contraloría.



El canciller José Valencia indicó que entre el 2012 y 2018, Ecuador destinó USD 5 819 000 en servicios de seguridad para Assange. Y casi USD 400 000, en gastos médicos, alimentación y lavado de ropa.