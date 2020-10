Municipio activa la Bolsa de Empleo de Guayaquil; 5% del personal de contratistas será escogido en la plataforma

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Bolsa de Empleo Municipal de Guayaquil se activó desde este martes 27 de octubre de 2020.

Las personas interesadas podrán inscribirse a través de la página web www.bolsaempleoguayaquil.com con sus datos personales.

La alcaldesa Cynthia Viteri dijo que en la página web se podrán registrar “hombres, mujeres, profesionales o no, de la edad que sea, con su hoja de vida, con su experiencia laboral, con sus datos personales, para que de esta manera el 5% del personal que tiene que contratar cada contratista municipal, sea escogido de esa Bolsa de Empleo”.



La funcionaria señaló que, según el perfil, mano de obra calificada o no calificada, cada obra o servicio que se haga en la ciudad de Guayaquil “va a tener un 5% de personas que no tienen empleo y se inscriban en nuestra página web”.



“El Municipio de Guayaquil es el más grande generador de empleo de toda la ciudad y esto incluye a la empresa privada”, dijo.



Vitero añadió que solo en este 2020 el Cabildo ha creado 20 000 plazas de trabajo directas, mientras las indirectas no se pueden cuantificar, con una inversión de USD 512 millones en obras y servicios.



“¿Qué estamos haciendo en pleno año de pandemia en el que se han perdido miles y miles de plazas de empleo? Crear una Bolsa de Empleo”, aseguró.



En el Salón de la Ciudad se realizó la mañana de este martes la presentación de la Bolsa de Empleo. Además, se anunció el Programa Guayaquil en marcha para capacitar a 80 propietarios de negocios en el centro de la ciudad. Este se ejecutará a través de la Empresa Pública Municipal para la Gestión de la Innovación y Competitividad (Épico) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), para reactivar económicamente a estos comercios a través de capacitación gratuita.

La alcaldesa Cynthia Viteri habló de los pasos para que las personas se puedan postular en la Bolsa de Empleo de Guayaquil. Foto: Captura de pantalla



El Municipio informó que los beneficios que obtienen los interesados que ingresan a www.bolsaempleoguayaquil.com son: perfil con información necesaria para que las reclutadoras puedan comunicarse con la persona que se inscribe, postulación a vacante a través de la plataforma, seguimiento a su proceso de postulación, notificación por correo de vacantes nuevas y contar con más de una hoja de vida para enviar a varias empresas.



La Alcaldesa explicó que dos formas para contratar: el 5% del personal que requiera cualquier obra o servicio que haga el Municipio de Guayaquil será escogido de ahí y, además, la empresa privada también tiene un mecanismo a través del cual puede escoger a personas, mano de obra calificada o no, de la misma Bolsa de Empleo.



¿Cómo ingresar a la Bolsa de Empleo?



1.- El interesado debe visitar la página web www.bolsaempleoguayaquil.com .

2.- Ingresar sus datos personales.

3.- Ingresar su experiencia laboral.

4.- Ingresar su nivel educativo y, listo, ya está postulando.