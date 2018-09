USD 120 millones fue el aporte de CNT al Estado ecuatoriano en el 2017

LEA TAMBIÉN

Dentro del grupo de empresas públicas, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) es una de las que genera menos preocupaciones al Estado, ya que se trata de una firma rentable y que compite con fuerza en ciertos nichos de negocio.

El año pasado alcanzó una rentabilidad del 17,3%, según datos de la compañía. Pero en los últimos dos años (2015-2017), las ganancias de la empresa han venido disminuyendo, cerrando el pasado año con USD 158,6 millones. De ese monto, la firma entregó USD 120 millones al Ministerio de Finanzas, es decir, un 75,6%.



Hasta julio del presente año alcanzaba un resultado de USD 85,5 millones, lo que hace prever que para este año la empresa cerrará con una utilidad menor que el 2017.



La Corporación ha ido creciendo sostenidamente. Para julio sus activos estaban en USD 2 486 millones. Sin embargo, las obligaciones están subiendo a un mayor ritmo.



Dentro del plan de optimización de empresas públicas, el Gobierno evalúa para CNT, que opera desde el 30 de octubre del 2008, la posibilidad de delegar una de sus líneas de negocio, dijo Francisco Rendón, titular de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO). Entre esas líneas están telefonía fija y móvil, TV por suscripción e Internet.



“Tendríamos que revisar en qué condiciones opera, pero es una empresa rentable. Hay que buscar un equilibrio entre la responsabilidad financiera y social”, subrayó Rendón.



Como una “vaca lechera”, en términos de generación de efectivo, la calificó el titular de la EMCO, para quien no solo es necesario una reducción de costos, sino mejorar la calidad del gasto. “La idea es robustecerla”.



“Se encuentra en análisis la vía adecuada que permita el mayor aprovechamiento de los recursos de esta institución. No se ha previsto la venta de activos”, aseguró el Ministerio de Telecomunicaciones.



No obstante, ya se ha efectuado una optimización de gastos, que conllevó a la eliminación de 81 áreas de responsabilidad, cuyo resultado fue la reducción de 153 posiciones, detalló el Mintel.



En todas sus líneas de negocio, salvo en telefonía fija, la firma ha crecido en los últimos cuatro años en número de usuarios y hogares que contratan sus servicios.



La telefonía fija ha perdido terreno: 54 142 hogares menos respecto al 2014. La CNT lo atribuye a una “tendencia global”. Sin embargo, este sigue siendo uno de sus negocios más sólidos, ya que cuenta con el 84,8% de participación del mercado, según cifras de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), con corte hasta junio de este año.



En Internet fijo (por hogares) también se ubican en el primer lugar, con el 51% de participación. Le siguen Megadatos con el 13%, Setel (Grupo TV Cable) con el 12% y Conecel (Claro), 9%. En este nicho la empresa tiene un alcance nacional, llegando a las 24 provincias y a 212 cantones.



En telefonía móvil, el crecimiento ha sido sostenido, sumando este año (hasta julio) más de medio millón de usuarios. “Tecnología de vanguardia con tarifas accesibles han logrado que la Corporación incremente su participación de mercado en esta línea de negocio”, explicó la compañía.



Alfredo Velazco, director de la Asociación Usuarios Digitales, destacó la recuperación de CNT en telefonía móvil frente a sus competidores privados Claro y Telefónica Movistar.



Entre junio del 2015 y julio de este año, CNT pasó de tener el 8% del mercado al 17% en este nicho. En el primer lugar se ubica Conecel (Claro), con el 52%, seguido de Otecel (Movistar), con el 30,33%.



“La empresa ha logrado diversificar sus servicios, compitiendo con planes de datos especializados, con nichos únicos (como el sector público) y actualmente compitiendo con contenido”, añadió Velazco.



Pero una de sus debilidades se encuentra en la limitación de cobertura en telefonía móvil fuera de las zonas urbanas.



En TV por suscripción, CNT se ubica en el segundo lugar con 28,8% de participación, después de Directv, según la Arcotel. En pasado mayo, la firma lanzó la modalidad de prepago para este servicio.



Por otro lado, buscando competir con la oferta actual de ‘streaming’ en la web, en el primer trimestre del 2019 prevé relanzar CNT Play, que está migrando a una nueva plataforma. Entre su oferta están series nacionales.



En el corto plazo, el objetivo de la empresa es “explotar y fomentar soluciones del segmento corporativo”. Para este tipo de clientes, la compañía cuenta con dos Mega Data Center, en Quito y Guayaquil, para el almacenamiento y gestión de información de empresas públicas y privadas.