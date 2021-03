Alias ‘Reinel’ fue sentenciado a 28 años de cárcel por secuestro de equipo periodístico

Este 25 de marzo del 2021, un juzgado de Tumaco, en Colombia sentenció a 28 años y ocho meses de cárcel a alias ‘Reinel’. Él fue condenado por el delito de secuestro extorsivo.

Según la Fiscalía de ese país, él fue quien custodió al equipo periodístico de EL COMERCIO, que fue secuestrado y asesinado en la frontera norte.



Este fallo se dicta un día antes de que se cumplan tres años del plagio del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra.



Alias ‘Reinel’ fue capturado el 7 de julio del 2018 en Santander de Quilochao (Cauca), Colombia. Según las autoridades de ese país, la detención se dio mientras él trataba de obtener control sobre una ruta de droga en ese departamento. Alias Reinel fue capturado el 7 de julio del 2018. Él era miembro de la disidencia de las FARC al mando de alias Guacho.



Al siguiente día de la captura se realizaron en Cali las audiencias de legalización de captura, formulación de imputación y de medida de aseguramiento.



Reinel fue sindicado por los delitos de secuestro extorsivo agravado y concierto para delinquir agravado, pero no aceptó los cargos.



Entre tanto, en Ecuador, los familiares de Javier, Paúl y Efraín cuestionan la falta de agilidad en la investigación. “Con una investigación previa en la Fiscalía General del Estado que no ha establecido aún una teoría del caso, sin ninguna persona procesada, con un compromiso de información desclasificada incumplido y sin un sistema oficial de cooperación con la Fiscalía colombiana, así se cumplen tres años desde que Javier Ortega Reyes, Paúl Rivas Bravo y Efraín Segarra Abril fueran secuestrados por integrantes del Frente Oliver Sinisterra (FOS), en la parroquia de Mataje, provincia de Esmeraldas, mientras cumplían con una asignación periodística”.



Además, dicen: “La poca prolijidad y diligencia de la investigación, que al momento ha pasado por cuatro fiscales, es tal que hasta la fecha no se ha realizado una reconstrucción de los hechos. Tampoco existen resultados del análisis de huellas dactilares obtenidas de la camioneta en la que se transportaban los periodistas por falta de reactivos, según se han justificado los responsables. El peritaje de los equipos de computación y fotografía que se encontraron dentro del vehículo tampoco ha avanzado”.