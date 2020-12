Alerta en seis provincias tras el crimen de ‘Rasquiña’ en Manta 

La información se maneja con hermetismo. Un día después de que alias ‘Rasquiña’ fuera asesinado en un mall de Manta, poco se sabe sobre lo que ocurrió con su cuerpo. Lo único que trascendió es que sus familiares lo retiraron de Medicina Legal y que fue incinerado.

Tras la autopsia se conoció que el supuesto cabecilla de Los Choneros no murió con tres disparos, como se indicó inicialmente, sino con ocho.



Los forenses encontraron 15 orificios en su cuerpo, producto de entradas y salidas de balas, que estaban dirigidas hacia la cabeza, pulmón y el corazón.



Esta muerte encendió las alarmas en seis provincias en donde tienen influencia.



Personal de Inteligencia fue desplegado en esas jurisdicciones, para levantar datos y evitar más crímenes en medio de una disputa con Los Lagartos y más grupos dedicados al narcotráfico, al sicariato, contrabando y extorsiones.



Los Choneros comenzaron sus operaciones a principios de los noventa y poco a poco se han extendido en Manabí, Los Ríos, Guayas, El Oro, Santa Elena y Esmeraldas (ver info).



En este año, los investigadores dicen que las mafias desataron una ‘guerra’ por controlar sus zonas de influencia. Eso ha dejado una serie de crímenes.



Información del Ministerio de Gobierno muestra cómo entre enero y noviembre de este año solo en Guayas se han perpetrado 477 homicidios.

En los mismos 11 meses del año pasado sumaron 377 casos.



En El Oro, los pobladores de la zona fronteriza han reportado que Los Choneros manejan el paso de mercadería de contrabando proveniente de Perú. Con el cierre de la frontera se desató una disputa entre bandas, que buscan mantener sus negocios ilegales.



Solo en noviembre pasado, la Policía reportó una docena de asesinatos en esa provincia. Un hombre conocido como ‘Robagallinas’ fue asesinado en el canal internacional.



La gente de Huaquillas lo recuerda por ser “uno de los duros del contrabando”.



Comerciantes cuentan que le dispararon 10 veces desde el lado peruano, cuando negó el paso de extranjeros por uno de los 20 puentes ilegales que él vigilaba. El cuerpo fue trasladado a un sector conocido como Tropezón. Allí, una turba lo despidió con disparos al aire.



Hechos violentos como este se han repetido en otras provincias. Hay temor en la gente.



Pescadores de Santa Elena, por ejemplo, se sienten atemorizados por la presencia de Los Choneros. Dicen que sus hombres llegan a los puertos pesqueros en autos de lujo.



Lo hacen rodeados de escoltas armados. Caminan en grupos de cinco o seis y llaman uno a uno a los dueños de las pequeñas embarcaciones.



Todo es rápido. Los pescadores se acercan, entregan el dinero y se retiran. Es un pago que hacen a cambio de que no los ataquen y de tener supuesta seguridad para trabajar.



Los asaltantes y los narcos también se disputan las rutas marítimas. Los agentes confirman esa información.



Hoy temen que esas mismas redes entren en un conflicto más fuerte en las provincias.



En Guayaquil, los detectives advirtieron a las unidades que se mantengan alerta y que utilicen los chalecos antibalas en los patrullajes.



Hasta ayer, 29 de diciembre del 2020, una persona permanecía detenida por la muerte de ‘Rasquiña’. Se trata de un abogado que supuestamente participó en la planificación del asesinato. En la tarde, la Fiscalía anunció haber procesado al aprehendido.



Fausto Olivo, jefe de la Dinased (Policía que indaga las muertes violentas), señaló ayer que el autor del crimen aparentemente no pertenece a una organización delictiva. Por eso se indaga cómo se produjo la supuesta participación en este hecho violento.



La Policía también confirmó que existe un equipo técnico que investiga si la muerte de ‘Rasquiña’ tiene relación con otros dos crímenes: del exasambleísta Patricio Mendoza y del custodio de un sicario.