El alcalde Jorge Yunda, bajo el escrutinio del Concejo Metropolitano

Con la capital enfrentando un segundo pico de contagios que tiene saturado el sistema de salud y con un proceso legal de por medio relacionado con la adquisición de pruebas para detectar covid-19, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, pierde el respaldo al interior del Concejo Metropolitano.

Las cinco fuerzas políticas del cuerpo edilicio (Revolución Ciudadana, Izquierda Democrática (ID) Unión Ecuatoriana, Concertación y Creo) coinciden en que las investigaciones deben determinar responsabilidades; ninguna se juega abiertamente mostrando apoyo al Alcalde.



Los partidos han hecho pública su postura luego de la divulgación de conversaciones de WhatsApp que el hijo del Alcalde, Sebastián Yunda, habría mantenido con funcionarios municipales, y que evidenciarían irregularidades.



En los chats se lee cómo el hijo del Alcalde aparentemente habla de negocios para levantar un estadio en la Mitad del Mundo, supuestas influencias para cambiar y gestionar nuevas rutas de transporte público y presuntas negociaciones con un empresario chino, para la aparente compra de cámaras.



Los chats fueron ventilados después de que la Fiscalía analizara un celular recuperado en un allanamiento al domicilio del Burgomaestre, como parte del proceso en su contra.



El impacto de estos últimos acontecimientos al interior del Concejo es evidente. El bloque más representativo es el del correísmo, con ocho concejales. Uno de ellos es Luis Reina, para quien la justicia y los entes de control serán los que determinen responsabilidades.



No obstante, en un comunicado, el bloque señaló que no han cogobernado con el Alcalde y rechazaron cualquier acto que atente contra el erario público, “venga de donde venga”, pero también la utilización de la justicia como instrumento político de persecución.



El vicealcalde Santiago Guarderas y los ediles René Bedón y Marco Collaguazo, elegidos junto a Yunda con Unión Ecuatoriana, también se pronunciaron y pidieron a la Contraloría y la Fiscalía que actúen de inmediato.

Rechazaron la intromisión de familiares o allegados a funcionarios en las actividades municipales, y advirtieron que, de ser ciertos, los hallazgos de Fiscalía podrían generar responsabilidad penal.

​

Luz Elena Coloma y Eduardo del Pozo, de Creo, han remitido sus respectivos pedidos para que el Alcalde dé un paso al costado, al igual que Juan Manuel Carrión y Fernando Morales, de Concertación y Bernardo Abad (independiente).



Ayer, en un comunicado, Yunda dijo que trabajará hasta el último día de su período y corregirá todo lo que deba corregir.



También señaló que usará hasta el último recurso legal para proteger sus derechos y el de los ciudadanos.



Diego Cevallos, abogado especializado en Derecho municipal, señaló que no hay prohibición para que Yunda ejerza el cargo en medio del proceso legal que enfrenta.



Sin embargo, en caso de acoger el pedido de los concejales, Yunda tiene dos opciones: solicitar una licencia, u optar por vacaciones. Cevallos explicó que para ambas podría obtener máximo 60 días.

¿Quién asumiría el cargo? El artículo 62 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial (Cootad) es claro. Esa facultad solo la tiene el Vicealcalde. Cevallos precisó que, aunque hay dos vicepresidentes del Concejo, solo el Vicealcalde puede asumir el cargo.



El concejal Abad comentó que hay voces al interior del Cuerpo edilicio que no están de acuerdo con esa designación, pero los representantes de las fuerzas políticas indicaron que hay una institucionalidad que se debe respetar.



Del Pozo señaló que la única posibilidad para que no sea el Vicealcalde quien asuma el puesto es que el Concejo decida un cambio en los cargos asignados, pero esa no es una discusión que se contemple.



Mientras tanto, Yunda enfoca la atención en el trabajo sobre la pandemia. Ayer, en el Centro de Atención Temporal Bicentenario, habló del inicio de la coordinación para la vacunación masiva que se hará con el Ministerio de Salud.



En la presentación de ese plan no se refirió a su situación. Fue en el comunicado de Twitter en el que aseguró haber tomado decisiones firmes ante los chats filtrados. Aclaró que eso no significa que efectivamente existan irregularidades.

Hasta ayer se conoció sobre la desvinculación de Cynthia Puga y Christian Ácaro, directivos del despacho del Alcalde.

También salió Carlos Poma, quien era director Metropolitano de Informática. Yunda aceptó la renuncia del secretario de Cultura, Diego Jara.

A esos nombres se suma el de otra funcionaria que trabajaba en la Secretaría de Salud.

Para Yunda, la filtración de los chats es la muestra de una persecución política. Está previsto que en la sesión del Concejo de hoy, los ediles pidan que se trate el tema.